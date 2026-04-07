Montero envía su "solidaridad" a las "víctimas del cribado de cáncer de mama" frente al "maltrato verbal" de la Junta

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, interviene en una nueva edición de los desayunos informativos de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' . A 7 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Centr - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha querido trasladar públicamente su "apoyo, ánimo y solidaridad" hacia las mujeres andaluzas que "fueron víctimas del cribado del cáncer" de mama --en referencia a los fallos de comunicación de resultados detectados en dicho programa de la sanidad andaluza-- que este mismo martes "presentan su denuncia ante la justicia porque la Junta de Andalucía ni siquiera responde sobre las reclamaciones patrimoniales que se están demandando", y que, además, "maltrata verbalmente" a estas personas.

Así lo ha manifestado la también candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo durante su participación en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' organizado en Sevilla, en el que ha sido presentada por la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero, y donde ha dedicado parte de su intervención a alertar de la situación de la sanidad andaluza con el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

Al respecto, Moreno ha acusado al presidente de la Junta de aplicar "el manual del neoliberalismo que ha practicado la derecha en Europa" y que "practica el PP en España en todos los sitios donde gobierna", y que pasa en un primer lugar, según ha relatado, por "permitir el desmantelamiento de lo público" provocando "un deterioro" en dicho sistema que propicie que "exista desapego de los ciudadanos sobre lo que es de todos".

"Al mismo tiempo que se provoca este deterioro, se produce un incremento exponencial del aseguramiento privado, entre otras cosas, por las ofertas 'low cost' que ofrecen las compañías aseguradoras", ha continuado exponiendo María Jesús Montero, quien ha señalado que en este modelo de gestión "se detraen recursos de lo público para llevarlos a la iniciativa privada en forma de desgravaciones fiscales" o mediante incrementos de la "concertación de esos servicios públicos".

"Y la tercera fase de esa privatización es un salto en el lenguaje, como siempre ocurre en cualquier proceso de transformación, amparándose en el discurso de la libertad, porque se dice que la gente tiene derecho a elegir qué prestación quiere, si acudir a un hospital público o a uno privado, porque lo que importa es que te atiendan bien", ha abundado la líder del PSOE-A para advertir de que ese es "el titular que intentan colarnos por la puerta de atrás después de haber seguido los pasos previos".

"O, también, que si prefieres una determinada prestación, pagues un copago, porque tú eres el dueño de esa decisión", ha puntualizado para advertir al respecto de que "los copagos sanitarios tienen grave impacto en la equidad", así como que "ninguna póliza de salud privada es capaz de ofertar la cartera de servicios, las prestaciones que tiene la sanidad pública".

Según ha sostenido Montero, el presidente de la Junta y del PP-A "tiene intención de abrir esta tercera fase" tras completar, a su juicio, las dos primeras, y ha anunciado que pretende acometer "una reestructuración profunda del sistema sanitario sin concretar en qué consiste esa remodelación", si bien quien fuera consejera de Salud Rocío Hernández "dijo públicamente que la obligación del sistema sanitario público es atender a las personas que no pueden pagar un seguro privado", un mensaje que supone "toda una declaración de intenciones que lo dice todo sobre hacia dónde se dirige esa reforma", según ha apuntado la candidata socialista.

Frente a ello, Montero se ha comprometido si gobierna la Junta a "defender la sanidad pública mejorando su gestión, dotándola de profesionales, reduciendo la lista de espera, escuchando a los pacientes", como ya lo hicieron los socialistas "en épocas anteriores", según ha remarcado.

"LIMITAR LA CONCERTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA" En esa línea, Montero ha defendido que "claramente hay que limitar la concertación público-privada" para que el sistema privado tenga un papel "siempre complementario y nunca sustitutivo de lo que se hace" en la sanidad pública, así como ha llamado a realizar "una inversión real" en tecnología en el sistema público, que se está quedando "obsoleto" en esta materia, según ha advertido.

"El sistema público tiene que tener la mejor tecnología que haya en el mercado", y "esto lo vamos perdiendo", ha advertido en esa línea la líder socialista, quien también ha defendido que hay que realizar "una apuesta por los profesionales" del sistema sanitario.

En ese punto, ha comentado que en su etapa como consejera de Salud en la Junta de Andalucía, "se hizo un estudio de cómo se iba a comportar la plantilla" del sistema sanitario "en los siguientes años, y ya se reflejaba, hace diez, 15 años, que hacía falta incrementar las plazas de Medicina en las universidades públicas de Andalucía".

Al respecto, ha señalado que "no tiene lógica que haya alumnos que se queden sin estudiar una carrera vocacional haciendo falta más médicos para los próximos años, y teniendo que traer médicos de otras partes del mundo o de España", tras lo que ha querido dejar claro que ella apuesta por "incrementar de forma clara las plazas de Medicina en las universidades públicas de Andalucía y, en aquellos lugares donde no exista, ver la oportunidad de tener esa titulación y, por tanto, también que los hospitales en su gran totalidad sean universitarios, con lo que ello conlleva de incremento de la calidad de la propia prestación del sistema público", ha agregado.

Por otro lado, Montero ha advertido de la situación de los "hospitales comarcales y los centros hospitalarios de alta resolución que se pusieron en marcha como modelo durante los gobiernos socialistas" en Andalucía, porque "se están cerrando quirófanos o unidades de Ginecología" en ellos "por la falta de previsión que se ha hecho sobre profesionales sanitarios", según ha avisado la candidata socialista.