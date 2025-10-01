SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dé explicaciones sobre el "enorme escándalo en la gestión de las listas de espera" sanitarias para el cribado de cáncer de mama.

En su cuenta en la red social X, Montero ha señalado que Juanma Moreno debe dar explicaciones hoy mismo después de que su consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, "sea incapaz de ofrecer una respuesta".

"Las andaluzas con cáncer de mama merecen soluciones y no que les echen la culpa", ha manifestado María Jesús Montero.