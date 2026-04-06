Montero mantiene que su modelo de financiación es "objetivamente muy bueno para Andalucía" y no parte de la ordinalidad

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha incidido este lunes en defender que el modelo de financiación que como ministra de Hacienda presentó para el conjunto de comunidades autónomas es "objetivamente muy bueno para Andalucía", y "en su globalidad no contempla la ordinalidad como principio".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) recogida por Europa Press en la que ha defendido la propuesta de reforma de financiación autonómica que este mismo año presentó como ministra de Hacienda, y de la que este lunes ha señalado que plantea un modelo "singular" para comunidades concretas como puedan ser Andalucía, Cataluña o Galicia, y "singular para el conjunto de territorios".

Y es que "cada territorio tiene su singularidad, que tiene que estar expresada, reconocida en el modelo de financiación", según ha agregado María Jesús Montero, que ha expresado su deseo de que "se pueda impulsar y definitivamente aprobar" dicho modelo, que "le aporta más recursos a Andalucía que a ninguna otra comunidad autónoma; en total, 5.700 millones de euros que son absolutamente imprescindibles para abordar iniciativas para revitalizar servicios públicos", según ha abundado.

En esa línea, la ahora candidata socialista a la Junta ha apuntado que "cuenta con ellos", con dichos recursos adicionales si llega al Gobierno andaluz para llevar a cabo lo que está "planteando como elementos prioritarios" de su "acción de gobierno".

De igual modo, la exministra de Hacienda ha sostenido que el modelo de financiación que diseñó desde el Gobierno "en su globalidad no contempla la ordinalidad". Ha puntualizado que "lo que contempla, en concreto, es que para alguna comunidad autónoma puede cumplirse esa ordinalidad, pero el modelo no tiene como principio la ordinalidad", ha remachado antes de agregar que "lo importante", a su juicio y entre otras cuestiones, es que con su propuesta "se acorta la diferencia de financiación por habitante entre comunidades autónomas".

"Y esto es muy importante, porque lo que significa es que incrementa la igualdad en la prestación de servicios, independientemente de donde se viva, y además se hace aumentando mucho los recursos"; en concreto, con "21.000 millones de euros más que ponemos encima de la mesa por parte de las competencias que el Gobierno de España tiene que desarrollar para transferir a las comunidades autónomas", ha continuado la dirigente socialista antes de señalar que no recuerda "ninguna propuesta de financiación" anterior que "haya ido tan allá de plantear ni más ni menos que más de 20.000 millones para educación, para sanidad, para vivienda, para dependencia".

Así las cosas, la líder del PSOE-A ha concluido subrayando que "el modelo es objetivamente muy bueno para Andalucía", que es "la comunidad que más recursos obtiene, muy por encima de Cataluña", según ha remarcado.