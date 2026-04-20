Montero pone en valor la "conquista con sello socialista" de la Ley General de Sanidad, aprobada hace 40 años

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en una atención con los medios. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha puesto en valor este lunes la aprobación hace 40 años de la Ley General de Sanidad, bajo el mandato del ministro socialista Ernest Lluch.

"Una conquista para nuestra sociedad con sello socialista, para cuidar de la salud de todas y todos, sin dejar a nadie atrás", ha destacado en una publicación en su cuenta oficial en la red social X, consultada por Europa Press.

Al hilo de esta efeméride, Montero ha lanzado un alegato en defensa de "una sanidad pública, universal y en igualdad, frente a quienes la amenazan".