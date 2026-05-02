Montero reivindica una "mirada transversal feminista" para avanzar frente a la "amenaza de involución" para mujeres

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiente a los medios durante un encuentro sobre igualdad en Sevila. A 02 de mayo de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Andalucía, España). La - Rocío Ruz - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha apostado este sábado por que "la mirada transversal feminista esté presente en todas las decisiones" que hay que "impulsar para hacer avanzar a la mayoría social, que es mayoritariamente de mujeres", un colectivo cuyos derechos se ven actualmente sometidos, a su juicio, a una "amenaza de involución".

Son ideas que la candidata socialista ha manifestado en una atención a medios en Mairena del Aljarafe (Sevilla) dentro del segundo día de la campaña electoral andaluza, antes de participar en un acto sobre igualdad en el que han intervenido las secretarias de Igualdad del PSOE federal y de Andalucía, Pilar Bernabé y Olga Manzano, respectivamente, y al que han asistido la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró, y el portavoz del PSOE en el Senado y candidato socialista a la presidencia de la Junta en las anteriores elecciones andaluzas de 2022, Juan Espadas.

María Jesús Montero ha sostenido que "la igualdad hay que seguir conquistándola cada día", porque "no es una meta que ya se haya conseguido", y ha advertido en ese punto de la "amenaza de involución" que aprecia actualmente "respecto a los derechos de las mujeres y la mercantilización que se hace por parte de la derecha de comerciar con esos derechos cuando necesitan llegar a acuerdos" con otras formaciones.

Montero ha puesto de relieve además que ella es la única mujer candidata a la presidencia de la Junta entre las formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura, por lo que entiende que tiene una "doble responsabilidad", la que tiene ella "por sí misma", y la que tiene su partido, el PSOE-A, para "seguir avanzando con propuestas concretas en el impulso a esa igualdad".

En esa línea, Montero ha aseverado que "sin igualdad, no hay democracia y eso hay que plasmarlo en las leyes", y al respecto ha reivindicado iniciativas del Gobierno socialista como la Ley de Paridad, que "buscaba que en todos los entornos sociales la presencia de las mujeres sea una presencia cualificada", que condicione la "toma de decisiones".

ABORTO

También ha defendido la iniciativa del Gobierno para reformar la Constitución en relación al "derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", que "está reconocido" en España, pero sobre el que "hay algunos que intentan involucionar", según ha advertido para agregar a continuación que "es necesario que eso se garantice, que cuando una mujer acude a la interrupción voluntaria" del embarazo, "no tenga un 'escrache' en la puerta de la clínica intentando criminalizarla".

Montero también ha avisado de que las mujeres están "determinadas y decididas" no sólo "a consolidar los avances", sino a "impulsar ese camino que queda para que la igualdad sea efectiva". "El PSOE no va a permitir que las mujeres demos ni un paso atrás", ha proclamado en esa línea.

En su intervención en el acto sobre igualdad, Montero también ha advertido de que, aunque se necesita que "haya mujeres en los lugares donde se toman decisiones para que esa mirada feminista pueda estar presente cada día en todas las normas y en todo el ejercicio de esas políticas", también hay que tener en cuenta que "el hecho de que haya una mujer al frente de una institución no necesariamente implica que vaya a haber una mirada feminista al frente" de la misma, y ahí está el "ejemplo" de la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha advertido.

Montero ha defendido igualmente que "el gran salto que dio el Partido Socialista en el avance de la mujer es trasladar que el espacio privado no pertenecía a la esfera íntima sobre la que no había que entrar", y en esa línea, y en referencia la violencia machista, ha subrayado que el PSOE fue "el primer partido valiente que dio un salto de gigante para entrar en ese ámbito privado y decirle a las mujeres lo que nos decimos siempre entre nosotras, que no estamos solas".

La candidata socialista ha rechazado además la idea de que "el feminismo es lo contrario del machismo". "Es una condición para el desarrollo, para el progreso, para la capacidad de avanzar, para innovar, para tener talento, para tener creatividad", ha puntualizado Montero en referencia al feminismo.

Ha aludido además a la crisis de los cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza, para advertir de que "no es casual" que el sistema sanitario público "haya colapsado" en Andalucía "en enfermedades que afectan más a las mujeres" y esto prueba, según ha denunciado, que el PP en la Junta "descuida políticas que tienen más impacto" en la población femenina y "avasalla y no atiende" a las perjudicadas.

Y también ha dedicado una parte de su intervención a la prostitución para advertir de que es una forma de "explotación de la mujer", y ha criticado a quienes sostienen que "es una actividad que habría que regular, que no es un acto de violencia", pero que, a la vez, responden que "no" si le preguntan si ejercería la prostitución.

COLOQUIO CON LAS SECRETARIAS DE IGUALDAD DEL PSOE FEDERAL Y ANDALUZ

Antes de la intervención de Montero, se ha celebrado un coloquio moderado por la candidata número tres del PSOE por Sevilla en estas elecciones, Marta Alonso, con las secretarias de Igualdad del PSOE federal y de Andalucía, Pilar Bernabé y Olga Manzano, respectivamente.

En dicho coloquio, Pilar Bernabé ha sostenido que "se ha hecho campaña contra" la palabra 'feminismo', que "conlleva todos los derechos que las mujeres y la lucha feminista ha llevado a lo largo de tantas décadas", y frente a la que se sitúa el PSOE, que este 2 de mayo "cumple 147 años de historia", y que "siempre ha estado en todas las luchas", según ha valorado.

La dirigente socialista de Igualdad ha defendido que, en este contexto, hay que "explicarle a muchas y muchos jóvenes que ser feminista es preocuparte porque tu madre pueda vivir en casa en paz, o porque tu hermana tenga las mismas oportunidades que cualquiera de tus amigos".

"Ser feminista es que tú no te quedes en casa, en esas cocinas maravillosas de Instagram que estamos viendo cada día como las chicas llenas de filtros, contentas y felices, dedican su tarde a ver qué quiere su padre", ha advertido también Pilar Bernabé, que ha proclamado igualmente que "la mirada de María Jesús Montero está en todas y cada una de las leyes que han protegido y están protegiendo a las mujeres" en España, y que están haciendo que este país "avance en todos los niveles de igualdad" en los que "está avanzando".

Por su parte, Olga Manzano también ha advertido de que actualmente se vive "un momento muy complicado", con una "crisis política" en la que "nuestros derechos vuelven a cuestionarse" por parte, según ha añadido, de "la extrema derecha" y también de "la derecha extrema de Moreno Bonilla".

En esa línea, la secretaria de Igualdad del PSOE-A ha denunciado que el PP-A, desde el Gobierno de la Junta, "está acabando con todo el trabajo que el Partido Socialista hizo a lo largo de 30 años", teniendo en cuenta que las mujeres dirigentes del PSOE han sido "las arquitectas de todo lo que queda en materia de igualdad en esta comunidad autónoma".

Tanto Bernabé como Manzano han reivindicado las leyes e iniciativas del Gobierno en materia de lucha contra la violencia de género y para garantizar las interrupciones voluntarias de embarazos, los abortos, y han advertido de incumplimientos en esas materias por parte del Gobierno de Juanma Moreno.