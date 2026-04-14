Montero traslada su "cariño y solidaridad" a la familia de la asesinada por violencia machista en Córdoba: "Ni una más"

La candidata a la Junta de Andalucía por el Partido PSOE-A María Jesús Montero atiende a los medios antes del comienzo de la manifestación de las Mareas Blancas en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este martes públicamente su "cariño y solidaridad con la familia y amigos" de Tulia, la mujer "víctima de la violencia machista" asesinada en Córdoba.

"Por ella, y por todas las mujeres, seguiremos luchando contra esta barbarie. Ni una más", ha añadido la también candidata socialista a la Junta en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, al hilo de dicho crimen.

Este caso ha elevado a cuatro los asesinatos por violencia machista contabilizados por Andalucía en lo que va de año 2026 tras confirmarlo como tal el Ministerio de Igualdad.

En esta ocasión, la víctima era una mujer de 64 años que fue asesinada a machetazos este pasado lunes a las puertas de su casa en Córdoba capital presuntamente por su expareja, que ha sido detenido. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

Además, con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 16 en 2026, y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más rotunda" condena y su "absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.