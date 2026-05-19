Moreno advierte del "rotundo rechazo" de alcaldes del PSOE a que Sánchez una generales y locales en un "superdomingo"

El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, atiende a los medios de comunicación tras votar en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. A 17 de mayo de 2026. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido este martes del "rotundo rechazo" que percibe entre alcaldes del PSOE a la posibilidad de que el secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera coincidir la convocatoria de las elecciones generales previstas para 2027 con el día de las elecciones municipales y autonómicas que ya tienen fecha en mayo del año que viene, dando así lugar a un "superdomingo" electoral.

Así lo ha trasladado el presidente del PP-A en una entrevista en la Cadena Cope, seguida por Europa Press, en la que Moreno ha augurado a partir del próximo mes de septiembre el inicio de un año o "curso electoral" que va a ser "intenso y complejo", y que puede ser "tenso" en el seno del PSOE si Sánchez quiere hacer coincidir las elecciones generales con las locales y autonómicas de mayo de 2027.

Moreno ha dicho que los ciudadanos "están un tanto ya cansados de campaña electoral", y en esa línea ha lamentado que se avecine "un año electoral a partir de septiembre" que "va a desembocar previsiblemente en las elecciones del último domingo de mayo, que serán municipales y autonómicas en diez comunidades".

E "incluso hablaban de que Sánchez iría a ese superdomingo", ha añadido el presidente andaluz, que en ese punto ha dicho que está "notando algo muy curioso", y es que "después de las elecciones andaluzas" celebradas este pasado domingo, 17 de mayo, nota "cada vez con más contundencia que los alcaldes tienen un rotundo rechazo a coincidir con Sánchez en ese proceso electoral".

Y es que, según ha opinado Juanma Moreno, el secretario general del PSOE, que "en algún momento ha sido un activo" para su partido, se ha convertido "en un gran pasivo electoral para los intereses no solamente autonómicos, como se ha demostrado" --ha continuado-- en los procesos electorales de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía vividos en los últimos meses--, "sino también para todos y cada uno de los alcaldes".

De esta manera, el líder 'popular' ha augurado que el próximo curso electoral "va a ser tenso", porque nota que "los alcaldes lo que desean, y creo que alguno lo va a verbalizar a lo largo de este verano, o el curso que viene", es "la necesidad de separar esos dos procesos electorales --el de comicios locales y el de generales-- para que no les perjudique y pierdan el poco poder territorial que ya le queda al PSOE", ha añadido Moreno.

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, que ganó las elecciones de este domingo con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta, ha subrayado también la "derrota sin paliativos" que, en su opinión, se ha evidenciado en los comicios andaluces respecto a "la estrategia de Sánchez" de postular a ministros de su Gobierno como candidatos del PSOE a las elecciones autonómicas.

"Creo que Sánchez, por muchos viajes que haga, no puede esconderse detrás del Falcon", porque "al final es él el que ha decidido esta estrategia, es el que ha puesto" a quien era vicepresidenta y ministra de Hacienda de su Gobierno, María Jesús Montero, "como candidata" del PSOE-A a la Junta de Andalucía, y "él es el que está cosechando derrota tras derrota", hasta "cuatro" en los últimos meses, ha subrayado en referencia a los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, en los que el PSOE "ha salido claramente derrotado", según ha incidido Moreno.

NUEVA "ANDANADA DE PRIVILEGIOS PARA EL SEPARATISMO CATALÁN"

Para el presidente 'popular' andaluz, "esto indica que el proyecto de Sánchez se está desmantelando, se está deshaciendo", y que es "un proyecto que sólo funciona a golpe de pactos de privilegio", ha apostillado.

Al hilo, Moreno ha puesto de relieve que él mismo anunció que "un día después de las elecciones" andaluzas "iba a haber otra andanada de privilegios para el separatismo catalán", y este mismo martes se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat que preside el socialista Salvador Illa y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2026.

El presidente del PP andaluz ha criticado que en el marco de ese acuerdo figura la línea orbital ferroviaria, que uniría entre sí las regiones metropolitanas, desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès sin pasar por Barcelona, y que es un proyecto que costaría 5.200 millones, "mientras que en Andalucía no llega ni uno (tren) a tiempo", ha censurado Moreno.

De igual modo, el presidente andaluz ha tachado de "irresponsabilidad" la cesión, también en el marco de este acuerdo de presupuestos, de la mayoría del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), controlado hasta ahora por el Estado, para "los separatistas".

"En fin, esto es lo que estamos viendo en España, un Gobierno que está en clara disolución, porque ni gobierna ni gestiona, y lo único que hace es sobrevivir a golpe de talonario y de cesión al separatismo", ha concluido Juanma Moreno sus comentarios.