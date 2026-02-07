Moreno cifra en más de 1.500 los desalojos en Córdoba: "No podemos ni debemos bajar la guardia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha indicado este sábado que los desalojos a causa de los efectos del temporal en la provincia de Córdoba han afectado a más de 1.500 personas, principalmente en los municipios junto al río Guadalquivir como la capital, y ha hecho un llamamiento, ante la inminente llegada de la borrasca 'Marta' tras el paso de 'Leonardo', a la cautela: "No podemos ni debemos bajar la guardia".

Moreno, que ha visitado este sábado zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba, junto con el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido, ha explicado que las áreas más perjudicadas siguen siendo la ciudad y municipios como los de Villafranca, El Carpio y Villa del Río.

Especial mención ha hecho a Palma del Río, por la confluencia del Guadalquivir y el Genil, y a Almodóvar del Río, donde el agua ha especificado no llega al pueblo, y donde la Diputación está "muy pendiente y muy presente" también para ayudar en todo ese ámbito. Se ha detenido en los daños para el sector primario citando datos de Asaja Córdoba sobre cultivos de cereal, olivar y cítricos, y explotaciones de ganadería que han quedado "muy afectados".

En cuanto a la "preocupación" que existe por el caudal del Guadalquivir, que "ya ha desbordado en algunas zonas", el presidente ha señalado que ha comenzado a bajar su umbral, aunque sigue estando "muy por encima de los 2,5 metros" en los que se sitúa el inicio del nivel rojo de avisos hidrológicos.

Los puntos más delicados en este sentido en la capital son la barriada del aeropuerto y la zona de Alcolea, donde se ha preparado el pabellón deportivo para acoger a afectados, sin que haya, según ha detallado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, más previsión de desalojos.

Bellido ha señalado que siguen pendientes de la crecida del Guadalquivir, en parámetros en los que, según lo visto con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la previsión máxima sigue siendo la de 2010, si bien el Ayuntamiento y el resto de administraciones van "evaluando conforme va evolucionando la emergencia".

No se contemplan posibles inundaciones en el centro por lo que ha incidido en el llamamiento a la calma y a la tranquilidad, indicando que solo el paseo bajo de Miraflores ha habido incidencias, estando la situación "muy al límite" en algunas zonas como las de los entornos del puente del Arenal y del recinto ferial.

Junto con el corte al tránsito peatonal por la Junta del Puente Romano, el Ayuntamiento revisó, también en colaboración con la Delegación de Fomento, el estado de los tres puentes municipales en el casco urbano, ha especificado el regidor, que ha detallado que son más de 700 las viviendas desalojadas, con más de 1.100 personas afectadas por estos desalojos en la capital.

Se sigue manteniendo en el centro cívico de Levante un punto de información a las víctimas, en el objetivo de seguir teniendo informados a los vecinos, ha detallado Bellido especificando que el plazo abierto este sábado para la recogida de enseres imprescindibles, documentación y medicación en las zonas desalojadas por la crecida del río Guadalquivir es para casos "excepcionales".