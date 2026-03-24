Moreno compartirá un foro sobre Cayetana de Alba con Felipe González: "No puedo entender que sea repudiado por el PSOE"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), y el expresidente del Gobierno Felipe González (d), conversan durante la jornada de Cesur. A 20 de marzo de 2025, en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este martes la figura del expresidente del Gobierno socialista Felipe González, con quien compartirá este próximo jueves, 26 de marzo, una conversación enmarcada en un ciclo organizado en Sevilla por el centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba, y ha señalado que no puede entender cómo es "repudiado por el PSOE", habiendo sido "el presidente que modernizó España" en la actual democracia constitucional.

El acto que compartirán Moreno y González abrirá un ciclo de conversaciones enmarcado en esta efemérides que presentaron la semana pasada la Fundación Casa de Alba y la Fundación Cajasol, en cuya sede en Sevilla --en el Teatro Cajasol-- se celebrará dicha conversación a las 19,00 horas de este jueves con el título 'Una duquesa política'.

Esta conversación llegará la misma semana en la que el presidente de la Junta ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo domingo 17 de mayo.

Preguntado por este evento y el contexto en el que se produce en una entrevista en Telecinco seguida por Europa Press, Juanma Moreno ha subrayado que "no es la primera vez" que coincide con Felipe González, así como ha confirmado que este ciclo en torno al centenario del nacimiento de Cayetana de Alba "está elaborado y organizado desde hace ya algunos meses", antes de que se supiera la convocatoria electoral para el 17 de mayo, por lo que ha dado la casualidad de que se produzca a los pocos días del llamamiento a las urnas.

En todo caso, Moreno ha indicado "personalmente siempre" le "apetece compartir opinión, ideas con un personaje político de la talla de Felipe González", al que ha reivindicado como "el presidente más longevo de la historia" de la democracia española, y de quien ha apuntado que no puede entender "cómo es repudiado y a veces insultado y maltratado por parte del socialismo".

En esa línea, el también líder del PP andaluz ha remarcado que Felipe González fue "el presidente que modernizó España con sus luces y sus sombras, como todos los mandatos las tienen", y se ha lamentado de que sea "repudiado como es repudiado, y a veces insultado y maltratado por parte del socialismo, especialmente en Andalucía", cuando el también exsecretario general del PSOE es sevillano, según ha recordado Moreno.

"Bueno, ese PSOE tenemos, un PSOE que ya ha desaparecido tristemente", según ha lamentado Moreno, que en ese sentido ha defendido que "la socialdemocracia es necesaria en España, en Andalucía, pero ha sido sustituida por un personalismo" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ha convertido todo en su figura y en sus intereses, como estamos viviendo", según ha agregado Moreno, con la secuencia de "ministros que van enviando a las comunidades autónomas" como candidatos del PSOE a las elecciones "para que le guarden, por así decirlo, el sitio, y pleitesía y lealtad en los territorios" donde concurren, ha concluido el presidente andaluz.