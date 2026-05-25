Moreno cree que lo "razonable y sensato" es que el actual Gobierno central "no llegara más allá" de la Navidad

1090083.1.260.149.20260525134857 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la entrega el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, a 25 de mayo de 2026, en Cuacos de Yuste, Cáceres, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que "lo razonable y sensato" es que el actual Gobierno de Pedro Sánchez "no llegara más allá" de la Navidad.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir, como vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones (CdR) a la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V al citado organismo europeo y que ha sido presidida por su Majestad el Rey Felipe VI en el Monasterio de Yuste, en reconocimiento a su "rol esencial de garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea".

A la pregunta de si cree que el Gobierno de Pedro Sánchez podrá acabar la legislatura, ha señalado que, "dadas las circunstancias actuales", es "bastante difícil", apuntando que las "opiniones que han versado últimamente por parte de algunos de sus socios demuestran la enorme debilidad" del Ejecutivo.

Para Juanma Moreno, un gobierno tiene que "tener agenda, estabilidad y una mayoría social y parlamentaria" y "no puede estar absolutamente rodeado de procedimientos judiciales y de sospechas como es el caso del gobierno actual".

"Por tanto, lo razonable y lo sensato sería que este gobierno no llegara más allá de las Navidades de 2026", ha agregado.