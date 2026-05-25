Repullo (PP-A) pide a Montero que responda ante la imputación por cuatro delitos de Zapatero: "Ella estaba ahí"

Reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba, con Antonio Repullo. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha pedido este lunes a la secretaria general del PSOE regional, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "dé la cara, que dé alguna respuesta a lo que está pasando a nivel nacional" en referencia a la citación como investigado de expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero porque, según ha remarcado el popular, "ella estaba ahí".

En una atención a medios antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba, junto al presidente provincial del PP, Adolfo Molina, y el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido, el número dos del PP regional ha explicado que "era bajo su mandato, bajo su tutela, cuando la SEPI concedió el rescate a Plus Ultra, un rescate en el que parece ser comisionó Rodríguez Zapatero y de ahí la imputación de los cuatro delitos".

Al respecto, Repullo ha subrayado que "a Rodríguez Zapatero lo hemos tenido hasta en la sopa en las elecciones andaluzas, que, de hecho, ella misma, Montero, decía que era su reflejo y su espejo". Frente a ello, ha dicho que espera que "ese reflejo de la política se lo lleve muy lejos de Andalucía, muy lejos del Parlamento y que no nos traigan esas maneras de hacer política".

En este sentido, ha cuestionado "si el señor Zapatero le debía algo a la señora Montero y por eso tenía que venir prácticamente a diario a intentar sacar de ese suelo en el que se ha instalado el PSOE elección tras elección en Andalucía".

En contraposición, el popular ha defendido que en su partido van a "seguir en el camino marcado", después del "apoyo social tenido en las elecciones", con "la moderación, el diálogo y la forma de entender la política que tiene Juanma Moreno, donde la gestión es su principal aliado y alianza con los andaluces, desde la estabilidad, la confianza y la seguridad de que en los próximos años van a tener un presidente y un gobierno que va a seguir avanzando y haciendo que Andalucía y todas sus provincias compitan con el resto de España y que Andalucía siga siendo líder, como lo hace en los últimos años".