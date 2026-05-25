Moreno defiende que la UE es "más necesaria que nunca" frente a "totalitarismos" y "populismos": "Hay que protegerla"

Kata Tütto, María Guardiola y Juanma Moreno, ayer domingo en Yuste (Cáceres) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Juanma Moreno, ha defendido este lunes que la Unión Europea es "más necesaria que nunca" frente a los "totalitarismos" y "populismos" que están surgiendo por el mundo, y ha insistido en la importancia de la "voz" de la regiones y ciudades en las instituciones europeas.

Juanma Moreno asiste este lunes a la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, que será presidida por su Majestad el Rey Felipe VI en Yuste (Cáceres), en reconocimiento a su "rol esencial de garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea".

En declaraciones a Canal Extremadura TV, recogidas por Europa Press, Moreno ha manifestado que es "un premio que tiene mucho prestigio, especialmente en Europa, y es una de las grandes referencias que hay en la Unión Europea en cuanto a reconocimiento".

"Supone para el Comité de las Regiones y Ciudades un espaldarazo a una labor en la que llevamos casi 50 años", según Moreno, para quien es fundamental construir una Unión Europea, "no solamente desde los estados, sino también desde las propias ciudades y regiones".

Ha defendido además la necesidad de que se tenga en cuenta al CdR a la hora de repartir los fondos europeos: "Nosotros reclamamos siempre que estemos presentes en el diseño, en la programación y en la ejecución de esos fondos europeos que son fundamentales, aquí en Extremadura, para muchas cosas que se hacen en materia de medio ambiente, de infraestructura o de agricultura, como en la PAC".

Para Moreno, "la voz de las regiones y ciudades es determinante para que Europa nos tenga en cuenta y nos sirve también para trasladar ese mensaje europeo y europeísta al conjunto de los ciudadanos".

Tras indicar que a veces hay que "llamar a la puerta muchas veces o incluso aporrearla un poquito", en referencia a las negociaciones del CdR con organismos como la Comisión Europea, Juanma Moreno ha indicado que gracias al comité, por ejemplo, hay una comisaría con planificación hídrica para el conjunto de la Unión Europea.

Ha recalcado que gracias al CdR, las regiones y ciudades tienen "acceso a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, para que nuestra voz sea oída".

"Europa no se puede construir exclusivamente desde los estados y si queremos tener un territorio cohesionado, necesitamos la colaboración y la cooperación de la ciudades y regiones", ha resaltado.

Asimismo, Juanma Moreno ha manifestado que en la Unión Europea, "un gran invento y único espacio en el mundo de libertad, de progreso, de bienestar y de protección social", se practica el entendimiento entre fuerzas políticas dispares. Ha indicado que, por ejemplo, la presidenta del CdR, Kata Tütto, fue propuesta por el Grupo Socialista Europeo y él por el Partido Popular Europeo y tienen entendimiento porque "hay mucho más que nos une que lo que nos separa".

Ha expresado que le da "pena" que ese ejemplo de entendimiento que se vive en el seno del CdR "no lo pueda ver en España".

Para el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, en unos momentos con muchas "amenazas", la Unión Europea "es más necesaria que nunca porque es un espacio de seguridad y por eso debemos de protegerla, ampararla e impulsarla".

Ha considerado que Europa vive, como el resto del mundo, "momentos complejos", con una expansión de los populismos y extremismos, algo que hay que "combatir desde el punto de vista democrático y buscar fórmulas de entendimiento".

"La Unión Europea, frente al totalitarismo y frente a posiciones políticas que estamos viendo en el mundo, es más necesaria que nunca", según Moreno, para quien "ahora más que nunca necesitamos este espíritu europeista".