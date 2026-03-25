Moreno: "Dije que me presentaría ocho años desde la ignorancia. Soy consciente de que tengo fecha de caducidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en la clausura de la I Jornada del Programa Preparadas que se celebra en Arcos de la Frontera (Cádiz). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que llegó a decir en su momento que se iba a presentar a las elecciones en dicha comunidad para gobernar un máximo de "ocho años", pero que ahora tiene que "reconocer" que lo planteó "desde la ignorancia", porque en ese periodo de tiempo él creía que "iba a poder hacer las grandes reformas que necesitaba" la región, y ahora ve que no.

Así lo ha venido a trasladar el presidente andaluz y candidato a la reelección en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) seguida por Europa Press en la que ha subrayado que Andalucía cuenta con una "extensión similar" a Portugal y con "un PIB similar al que tiene Grecia", y "por encima del de Hungría, y con una complejidad territorial importante".

Dicho esto, Moreno ha puesto de relieve que "nada más" que en "los procedimientos administrativos" que han tenido que "rescatar" y "avanzar para adjudicar" desde su gobierno y que "se han puesto en marcha han durado cuatro años", por lo que con la experiencia se da cuenta de que "en dos legislaturas de siete años y dos meses" como las que él lleva como presidente de la Junta, no da tiempo de "hacer los grandes proyectos de transformación que quieres hacer".

En todo caso, el líder del PP-A ha dicho que es "consciente" de que tiene "fecha de caducidad", así como que no se quiere "eternizar" en la responsabilidad de presidente de la Junta, porque le "gustaría también tener vida, en el sentido amplio, vida familiar, 'hobbies'", que ahora mismo no tiene, según ha apostillado.

"Por tanto, soy consciente de que esto tiene que llegar a su fin, pero sí me gustaría dejar planteado una Andalucía distinta a la que yo me encontré", ha continuado Juanma Moreno, quien en ese punto ha reivindicado que "podrán decirse muchas cosas", pero la actual es "una Andalucía mucho más respetada en el exterior", y donde los andaluces tiene "un nivel de satisfacción, de auto orgullo, mucho más alto" del que había anteriormente, según ha defendido.

"Damos una imagen más seria, más rigurosa; somos otro tipo de comunidad, tenemos otros ritmos, otros objetivos, otras ambiciones, y ahora competimos con los grandes de tú a tú", ha reivindicado también Juanma Moreno, para subrayar que quiere que "eso se consolide", y que ese es su "objetivo", no ya para sí mismo, sino para los "hijos y nietos" de los andaluces, ha abundado antes de concluir que aspira a que Andalucía "sea locomotora de España", desde la premisa de que cuenta con "capacidades para serlo".