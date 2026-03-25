Moreno: "Montero se equivoca si quiere convertir las elecciones en un referéndum sobre la sanidad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, de que se "equivoca" si pretende plantear las elecciones autonómicas del 17 de mayo como un "referéndum" sobre la situación de la sanidad pública andaluza.

En una entrevista con RNE, recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha considerado que Montero, "muy dada a la hipérbole", debería haber utilizado su "poder" en el Gobierno central para "haber arreglado el problema de la financiación autonómica en Andalucía" o para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Forma parte de una política antigua y un poco pasada porque decir al ciudadano que se va a morir si vota a Juanma no es creíble, ha indicado el presidente sobre Montero.

Ha defendido que su gobierno ha hecho "mejoras claras en el ámbito de la gestión sanitaria, con nuestras luces y con nuestras sombras, como todo en la vida", pero se ha conseguido estar por encima de la media nacional en gasto medio en sanidad por habitante, mientras que cuando Montero fue consejera de Salud en anteriores gobiernos del PSOE-A, Andalucía era la "última" comunidad en gasto medio por habitante.

Ha añadido que Montero hizo una "pésima gestión" de la sanidad pública andaluza porque "despidió a 7.700 profesionales sanitarios e hizo unos recortes de más de 1.500 millones de euros". Para Moreno, los andaluces "saben quién es la señora Montero porque lleva aquí casi un cuarto de siglo" y sus "hipérboles aquí no cuelan".

"El esfuerzo que nosotros hemos hecho en materia de sanidad va en la línea de dar un mejor servicio y, por tanto, creo que ella se equivoca si lo que quiere plantear es un referéndum sobre esa materia", ha indicado el presidente de la Junta, quien ha reconocido que el sistema sanitario "tiene evidentemente mucho margen de mejora", pero, sin duda alguna, no está en la situación que Montero "está dibujando".

UNA MAYORÍA DE ESTABILIDAD

Juanma Moreno ha insistido en defender que, durante los últimos cuatro años de mayoría absoluta del PP-A, Andalucía "ha prosperado" y aspira a que los ciudadanos "que nos prestaron el voto hace cuatro años nos lo vuelvan a prestar el próximo 17 de mayo" para volver a la lograr una "mayoría suficiente" y de estabilidad.

Ha indicado que él es partidario de gobiernos centrados, de políticas moderadas, de gobiernos para todos, de respeto al adversario, y de una política serena, una "ecuación" que, a su juicio, sería "difícil de mantener" si el PP tuviera que contar con Vox en Andalucía, en un escenario similar al de las comunidades de Aragón, Extremadura y Castilla y León.

Para Moreno, la "ciudadanía andaluza es lo suficientemente madura como para saber lo que se juega el próximo 17 de mayo", tras observar lo que está ocurriendo en esas comunidades, en las que el PP ha sido la lista más votada, pero no ha obtenido mayoría absoluta.

"Yo lo que quiero es que el ciudadano andaluz vea lo que está pasando alrededor, por supuesto en España también, con el desgobierno, la falta de estabilidad y tres años sin presentar presupuestos, para que piense si realmente queremos adentrarnos en esa aventura de inestabilidad permanente y costosa", ha indicado.

Para Moreno, el 17 de mayo, o seguimos en nuestra propia senda, la de la estabilidad, la serenidad del trabajo y de cumplir objetivos o vamos a los "líos" y los "juegos de inestabilidad".

Moreno ha expresado que es consciente de que las mayorías absolutas, en una sociedad tan fragmentada como ahora mismo es la española, es "tremendamente difícil conseguirlas", pero él va a trabajar con "máximo empeño y determinación" para intentar acercarse lo máximo y no tener que depender de ninguna otra fuerza política.