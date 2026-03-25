Moreno prevé que Montero no tome posesión como parlamentaria andaluza: "Probablemente Sánchez la vuelva a rescatar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles que si la candidata del PSOE-A a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero, no renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados, es "evidente que no tiene intención de coger el acta de diputada" en el Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas que se celebrarán el 17 de mayo.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha manifestado que es "evidente" que Montero, con esa actitud, "lo que está demostrando es que ya viene aquí (a Andalucía como candidata) a cumplir un papel al que le ha obligado" el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE-A, Pedro Sánchez, y, "probablemente, ya no va a quedarse" en esta comunidad tras las elecciones.

"Ella no va a coger el acta y, entonces, su seguro de vida es el Congreso", ha indicado Juanma Moreno, convencido de que Montero, una vez que pasen las elecciones andaluzas, volverá a Madrid y, probablemente, Pedro Sánchez, "si puede, la vuelva a rescatar".

"No sé en qué figura, puede ser incluso otra vez como ministra o vicepresidenta", según el presidente de la Junta, para quien Montero "manda una mala señal a los andaluces" con su actitud, porque evidencia que "viene obligada, sin ilusión y que además no es capaz de despojarse de ese vínculo" con el Gobierno de Sánchez.

Respecto al hecho de que Montero reivindicara ayer martes que vaya a renunciar al "poder" que ha acumulado en el Gobierno de España como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda para concurrir a las elecciones andaluzas por su compromiso con esta comunidad, Moreno, que ha apuntado que Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta en el gobierno de Mariano Rajoy, tenía "algo más de influencia que ella", ha considerado un "exceso ese autoelogio que ella misma se hace".

Ha señalado que le parece "fuera de lugar, sobre todo, porque parece lo que es al final, que viene forzada, que no viene ilusionada y que es candidata porque su jefe, el señor Sánchez, la ha obligado", ha añadido el presidente de la Junta, quien ha criticado que Montero se presente como que viene "a salvar a este pobre pueblo de ciudadanos andaluces que están maltrechos y ella viene con esos superpoderes a salvarlos".

Para Juanma Moreno, a los "andaluces nos sobran ese tipo de sobreactuación y sobreexceso que ella habitualmente suele tener", cuando uno "tiene que venir a Andalucía con humildad", que es lo que le "falta" a Montero.

A su juicio, en los ocho años en los que ha estado en el Gobierno de Sánchez, Montero "se ha alejado mucho de la realidad de la sociedad andaluza", y si "tantos poderes tiene", por qué "no ha arreglado el problema de la financiación autonómica" ni ha sido capaz de presentar unos PGE.