Moreno felicita Jaén Paraíso Interior FS tras proclamarse campeón de la Copa del Rey de fútbol sala

Archivo - Jaén Paraíso Interior en la Final De La Copa De España De Fútbol Sala (imagen de archivo). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, felicitado este domingo al club Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala tras proclamarse como campeón de la Copa del Rey de fútbol sala al vencer por tres a cinco al equipo Jimbee Cartagena Costa Cálida.

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, Moreno ha dado la enhorabuena al conjunto jiennense por haberse hecho con el doblete en la temporada 2025-2026, ya que hace un mes el Jaen FS conquistó otra gesta al proclamarse campeón de la Copa de España de fútbol sala.

"Este equipo no tiene límites; el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala gana la Copa del Rey de fútbol sala un mes después de conquistar la Copa de España", ha indicado el presidente, quien ha reconocido la felicitación a la "Marea Amarilla" y al club "por hacer historia una vez más".