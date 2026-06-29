Moreno llama a los grupos políticos a reeditar el acuerdo sobre financiación autonómica del Parlamento de 2018

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno durante su intervención en del debate de investidura como presidente de la Junta de Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha transmitido este lunes en su intervención inicial en el debate de investidura su deseo de reeditar el acuerdo sobre financiación autonómica aprobado por el Parlamento en 2018, aprobado en aquel momento por unanimidad.

"Es mi responsabilidad y mi voluntad política tender la mano al acuerdo de todos los grupos políticos de la Cámara", ha destacado al mismo tiempo que ha criticado el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno central. Un modelo que fue presentado por la aquel entonces ministra de Hacienda y ahora secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.

"Nace con el pecado original del agravio y la injusticia. Es un sistema escrito al dictado del independentismo catalán que pretende imponer la ordinalidad en la distribución de los recursos del Estado", ha afirmado.

En esta línea, Moreno ha asegurado que los andaluces "no quieren" ese modelo propuesto por el ejecutivo central y ha reiterado que "faltan" 1.500 millones de euros con el actual sistema.

"Nuestra tierra necesita suficiencia financiera para tener unos servicios públicos de calidad, para crear empleo, para alcanzar las metas de liderazgo económico y social y competir con otros territorios", ha reiterado.

Moreno ha subrayado su voluntad de "diálogo" con el Gobierno central, al mismo tiempo que le ha pedido "respeto, lealtad y honestidad" para los asuntos que conciernen a la comunidad.

"Los andaluces nos han elegido para defender el interés común y, por tanto, hago un llamamiento a superar miradas cortas y unir fuerza en la defensa de Andalucía", ha reseñado.