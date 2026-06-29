Moreno promete gobernar "para todos con moderación": "Mi carácter y valores no cambiarán por coyunturas políticas"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, en su intervención inicial en el debate de investidura. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha prometido gobernar "para todos" durante su intervención inicial en el debate de investidura en el que ha destacado que el objetivo de su mandato es "dar continuidad a las políticas" llevadas a cabo por su gabinete tendiendo la mano al resto de partidos políticos y organizaciones.

"El pueblo andaluz puede tener la seguridad de que mi carácter y mis valores son sólidos y que no cambiarán por coyunturas políticas", ha afirmado Moreno a la par que ha situado al "humanismo" como uno de los "principios inspiradores de la acción política".

En esta línea, el presidente en funciones ha destacado que la "transformación" de Andalucía en los últimos años ha sido posible "gracias al esfuerzo de los andaluces", apelando a este "espíritu" para "hacer las reformar necesarias para lograr una Andalucía moderna".

En este punto, ha asegurado a las organizaciones sociales, económicas y sindicales que tienen "las puertas abiertas". "Pueden tener la seguridad de que voy a gobernar con valentía para tomar decisiones, con sensibilidad para buscar soluciones y con la ilusión intacta de un presidente que cree", ha subrayado.

"Me siento con la misma fuerza que cuando llegué y tengo incluso más confianza, si cabe, en los andaluces. Pero, además, tengo la experiencia, el conocimiento y el impulso de lo que hemos logrado junto hasta ahora", ha reseñado.

Asimismo, ha puesto en valor las cifras macroeconómicas de la comunidad desde el inicio de su mandato poniendo de ejemplo el "crecimiento del 13%" en seis años de la economía, "tener la cuentas saneadas" y las "cifras récord" en Seguridad Social tras superar los 3,6 millones de afiliados.

"El proyecto que propongo a la Cámara ha propiciado un marco económico que genera confianza y nos ha permitido reactivar la economía y, por tanto, crear empleo y prosperidad", ha reafirmado.

Ante estos datos, Moreno ha invitado a las formaciones políticas a "sumarse" a la que ha llamado como "vía andaluza" "por encima de las discrepancias".

"La vía andaluza significa poner los intereses de nuestra tierra por delante de todo, significa buscar el diálogo y el acuerdo como herramientas más útiles para resolver los problemas que tenemos en la sociedad y propiciar un clima político social de respeto y de confianza", ha señalado.

En este sentido, ha destacado el valor de la "estabilidad" como una "ventaja competitiva" en contraposición con el contexto nacional y de otras comunidades autónomas para avanzar en la actividad económica.

"Mucho de lo avanzado en los últimos años no hubiera sido posible sin la estabilidad lograda en las dos últimas legislaturas. Andalucía no debe, no puede renunciar a este valor. Un valor que genera confianza para la actividad económica, para la inversión, para la creación de empleo, por tanto, para la prosperidad de los andaluces", ha aseverado.