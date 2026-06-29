PP-A espera acuerdo con Vox "lo antes posible": "No creo que no comparta ni una sola frase planteada por Moreno"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, valora ante los medios el debate de investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El a - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha confiado en que se pueda cerrar un acuerdo con Vox "lo antes posible" y ha expresado que no cree que esa formación "no comparta ni una ni sola palabra, ni una sola frase, ni una sola idea de las que ha planteado" Juanma Moreno durante su discurso en el debate de investidura.

En declaraciones a los medios de comunicación para valorar el discurso que Juanma Moreno ha pronunciado este lunes en el debate de investidura ante el Pleno del Parlamento, Martín ha manifestado que el presidente en funciones y candidato del PP-A a la reelección ha expuesto una situación y un planteamiento general sobre Andalucía y las prioridades para su gobierno y los grupos políticos tendrán mañana martes la posibilidad de exponer y desarrollar los asuntos que consideren.

Respecto al hecho de que Vox haya reprochado a Moreno que no haya "tocado" el tema de la inmigración, ha indicado que "no cabe en un discurso de investidura todo y para eso está el debate de mañana", en el que los grupos van a poder hablar de todo lo que ellos quieran.

"Los discursos hay que valorarlos por lo que incluyen y por lo que dicen, no por lo que no dicen. Mañana vamos a tener la oportunidad de hablar de este tema y de cualquier otro", ha insistido.

Toni Martín ha insistido en la "discreción" de las conversaciones entre PP-A y Vox para tratar de llegar a un acuerdo, y ha expresado que es "totalmente deseable y necesario que haya un acuerdo de investidura lo antes posible, porque tenemos unos presupuestos que elaborar y que aprobar" para 2027.

"El diálogo y la negociación continúa y nuestro deseo, lógicamente, es que se llegue a un acuerdo lo antes posible", ha recalcado.

Asimismo, ha indicado que le ha llamado la atención la actitud de "hooligans" y "falta de respeto" que había en la bancada socialista durante el discurso de Juanma Moreno. "Gritos, descalificaciones y algún insulto por lo bajo; me imagino que eso es lo que nos espera estos cuatro años", ha señalado Martín sobre el PSOE-A.