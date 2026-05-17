Moreno promete dar "cuatro años más de estabilidad": "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente"

1087911.1.260.149.20260517235330 El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado la "importante victoria" obtenida por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha celebrado la "importante victoria" obtenida por su partido en las elecciones andaluzas de este domingo y ha garantizado "cuatro años más de estabilidad" a esta comunidad, aunque se haya quedado a las puertas de la mayoría absoluta con 53 escaños. "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente", ha señalado Juanma Moreno sobre el hecho de que no haya revalidado la mayoría absoluta que obtuvo en las elecciones de 2022.

Moreno ha comparecido desde una atril instalado en la misma calle San Fernando de Sevilla, a las puertas de la sede regional del PP-A (donde cuelga una gran banderola con un 'Gracias Andalucía') y rodeado de decenas de personas, entre ellas miembros de su gobierno y del partido. Ha llegado junto a su mujer, Manuela Villena, al son de la canción 'Kilómetro sur', la sintonía de su campaña y que él mismo interpreta. Los presentes lo han recibido al grito de "presidente".

Ha manifestado que el PP-A ha logrado sus objetivos de ganar las elecciones y en las ocho provincias, con "150.000 votos más" que en las elecciones de 2022, y con casi 20 puntos más que la segunda fuerza política, PSOE-A, y casi 30 puntos más que la tercera fuerza, Vox.

Moreno ha destacado la "importante victoria electoral" lograda por el PP-A, aunque se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta: "La horquilla iba a estar en torno a esos 53, 56 y 57 escaños, que que iba a depender de los restos, y de una Ley D'Hondt a veces nos favorece y a veces nos perjudica".

"No hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente", ha señalado.

Ha trasladado su agradecimiento a ese más de 1.700.000 de andaluces y andaluzas que han dado su apoyo al PP-A, una "cifra inalcanzable e impensable hace tan solo siete años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía". "A todos ellos, gracias, no os vamos a defraudar", ha señalado.

Para Moreno, los "andaluces nos han dado un mandato claro y definitivo de que sigamos transformando Andalucía" para hacer una tierra "más próspera, con mayor bienestar y que tiene que ser líder en España". Ha garantizado que él aspira a dar "cuatro años más de reforma, de impulso, de proyectos y de estabilidad a Andalucía".

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