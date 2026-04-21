Moreno subraya que Rajoy no está acusado en la Kitchen y cree que el PSOE quiere "alargar" ese caso para "ocultar" otros

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del libro "El arte de gobernar". A 14 de enero de 2025 en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este martes que ni el expresidente del PP y del Gobierno Mariano Rajoy, ni quien fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se han "sentado en el banquillo" de los acusados en el caso 'Kitchen' que ahora se juzga en la Audiencia Nacional, así como ha afeado al PSOE un presunto intento de "alargar" este caso para "ocultar lo que está pasando" en otros asuntos como el que afecta a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha señalado Juanma Moreno en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, seguida por Europa Press, en la que, a la pregunta de si cree que Rajoy o Cospedal son "la 'X'" del caso 'Kitchen', ha respondido que "eso es lo que dice el extesorero" del PP Luis Bárcenas, quien declaró como testigo este pasado lunes, y "serán los jueces los que tienen que dictaminar quién tiene la razón".

En todo caso, Moreno ha remarcado que ni a Rajoy ni a Cospedal se les juzga en este caso por el presunto operativo parapolicial para robar información sensible a Bárcenas, y él entiende que "cuando los jueces no los han sentado en el banquillo" es porque "no han encontrado pruebas algunas que los incriminen".

Dicho esto, el líder de los 'populares' andaluces ha señalado que ha visto "un intento por parte del PSOE de alargar después de 13 años este proceso judicial", y al respecto ha llamado la atención acerca de que la acusación que ejerce el PSOE quiso "incluso suspender este juicio después de 13 años para alargarlo aún más".

Moreno ha apuntado que cree que el PSOE ha actuado así "para ocultar lo que está pasando esta misma semana con la señora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" --Begoña Gómez--, y "lo que está pasando en el caso Koldo, Cerdán y compañía".

En todo caso, el candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones del 17 de mayo ha zanjado la cuestión relativa a la 'Kitchen' manifestando que "los jueces tienen que actuar, que actúan con plena libertad, y quien haya cometido delitos, que lo pague", ha sentenciado Juanma Moreno.