Motril (Granada) da inicio a una nueva temporada de playas que se amplía del 15 de junio al 6 de septiembre.

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, la teniente de alcalde de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, y el teniente de alcalde de Playas, José Peña, han presentado este martes la campaña. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La ciudad granadina de Motril está próxima a dar inicio a una nueva temporada estival de playas que este año se amplía del 15 de junio al 6 de septiembre.

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, la teniente de alcalde de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, y el teniente de alcalde de Playas, José Peña, han presentado este martes la campaña.

Los tres han coincido en señalar que la nueva temporada estival llega marcada por mejoras en los servicios y en infraestructuras. Uno de los servicios que ha supuesto uno de los cambios más importantes es el de limpieza y mantenimiento: "Hoy podemos decir que nuestro litoral está atendido los 365 días del año", ha aseverado José Peña.

Una de las novedades, en virtud del comienzo de la temporada estival 2026, es la prioridad en la seguridad y los servicios que se prestan en las playas motrileñas, por ello este año se contará con un nuevo servicio de socorrismo, que mejora e incorpora novedades, entre ellas, la ampliación del periodo de la prestación de servicio, que comenzará el 15 de junio y finalizará el próximo 6 de septiembre.

Además de la ampliación temporal, también se realizará una ampliación geográfica de la zona de vigilancia y, por primera vez, la Playa de la Azucenas estará dotada de servicios de socorrismo. También se destinará personal al baño asistido.

María Ángeles Escámez ha expresado la "gran satisfacción que existe desde el equipo de Gobierno por la gran transformación de nuestras playas", un hecho que, ha dicho, "influye positivamente en que Motril haya pasado de ser un destino estacional a que nuestras playas sean funcionales durante todo el año, con un fuerte empujón en este tramo estival".

"Motril cuenta con un clima único y una gastronomía que invita siempre a venir, por ello esta transformación de todo el litoral es una noticia muy buena para el motor económico local. Este año, la mejor prueba de ello, es la recuperación de la Bandera Azul para la Playa de Poniente, un hito que conseguimos tras 38 años y que es una muestra clara de la implicación por nuestra tierra", ha aseverado la teniente de alcalde de Promoción Turística.

Sobre la recuperación de este distintivo en Playa de Poniente, la alcaldesa, Luisa García Chamorro ha afirmado que "es la confirmación de que el trabajo constante, la planificación y las inversiones bien dirigidas dan resultados", así como una "magnífica carta de presentación para quienes nos visitan y descubren en Motril un destino cada vez más competitivo y atractivo".

INVERSIÓN GLOBAL DE CINCO MILLONES EN PLAYAS

La alcaldesa ha dicho que "las playas de Motril están viviendo una de las etapas de mayor transformación de su historia reciente gracias a una inversión global que supera los cinco millones de euros y que ha permitido actuar de manera integral sobre nuestro litoral".

Así, y según ha destacado la regidora, uno de los espacios que más ha caracterizado esta transformación llega con el desarrollo de la Senda del Litoral, una infraestructura que ha cambiado por completo la imagen y el uso del frente costero motrileño y de toda la provincia.

"Lo que antes era un espacio fragmentado es hoy un recorrido moderno, accesible y atractivo que conecta personas, espacios y experiencias. Una senda que se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados de la ciudad y que cada día utilizan cientos de personas para pasear, practicar deporte o simplemente disfrutar de este entorno maravilloso", ha indicado García Chamorro.

Además, el teniente de alcalde de playas ha informado que se ha realizado una importante inversión municipal en las infraestructuras y el mobiliario de todas las playas, con la firme convicción de que sean "más cómodas, funcionales y atractivas", informando que "en los próximos días quedará completamente finalizada la conexión entre Playa Poniente y Playa del Cable a través de la Senda Litoral.