Motril (Granada) refuerza el personal de limpieza y la puesta a punto de sus playas de cara a Semana Santa

Tareas de mantenimiento y puesta a punto de las playas de Motril de cara a Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Motril (Granada), con la coordinación de diversas áreas municipales, ha preparado de cara a la Semana Santa un dispositivo especial para el comienzo de la temporada alta en el litoral con un refuerzo de personal, en la limpieza y la puesta a punto de todas las infraestructuras.

La alcaldesa, Luisa García Chamorro, acompañada por el teniente de alcalde encargado del área de Playas y Desarrollo del Litoral, José Peña, y el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han visitado la Playa del Cable para explicar todos los detalles de cara al comienzo de la nueva temporada turística.

"La temporada alta turística de Motril comienza precisamente con la llegada de la Semana Santa, independientemente de que cada vez son más las personas que utilizan nuestras playas durante todo el año, por ello se han establecido medidas como la apertura de los módulos de aseo durante todo el año debido a la alta demanda de uso de estos, más allá de la época estival", ha explicado García Chamorro.

La regidora ha puesto como ejemplo del refuerzo del trabajo en el litoral el remate de las labores en la Playa del Cable que, según ha dicho, dan cuenta del compromiso del gobierno local con que todas las playas de Motril estén en las mejores condiciones para su uso y disfrute.

Entre las actuaciones realizadas destacan la mejora de la accesibilidad con la instalación de más de 400 metros de pasarelas, la limpieza integral de la lámina de arena mediante trabajos manuales y mecánicos, así como el perfilado de las playas. Además, se han llevado a cabo labores de desbroce en accesos, acondicionamiento de jardines y palmeras, y se han habilitado diversas bolsas de aparcamiento.

El encargado del área de Playas, José Peña, ha explicado que los trabajos de mantenimiento y mejora se realizan durante todo el año, "con el objetivo de acabar con la estacionalidad en nuestras playas". Sobre los trabajos específicos, ha recalcado que se ha tenido que "realizar un especial esfuerzo debido al tren de borrascas que azotó a nuestra ciudad en los últimos meses".

En cuanto a los módulos de aseo, el edil ha destacado la apertura durante todo el año de los mismos, si bien a partir de ahora se intensifican y, desde Playa Granada hasta la Playa de las Azucenas, estarán abiertos desde las 11,00 hasta las 20,00 horas, ininterrumpidamente.

"Tenemos que decir que en la Playa de Poniente la accesibilidad está conectada hasta una zona segura durante todo el año con la introducción de 400 metros nuevos de pasarela para que la gente pueda acceder con total normalidad, y las duchas estarán también operativas para su uso", ha comentado el teniente de alcalde, informado que la Playa del Cable ya cuenta con parte de pasarelas y sus módulos de aseo.

Sobre la limpieza de la franja litoral, el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha explicado que el dispositivo de limpieza "se ha planificado en consonancia con el resto de las áreas para la puesta a punto de nuestras playas", todo preparado para que "desde el Viernes de Dolores, desde las láminas de arena hasta el alisamiento de las playas y toda la Senda Litoral estén en óptimas condiciones para el disfrute de quienes nos visiten y de los mismos motrileños".

"Hemos reforzado el servicio de limpieza con 28 personas adicionales para esta temporada alta y, de ese refuerzo, 12 trabajadores están destinados exclusivamente a la limpieza y mantenimiento de las playas", ha aseverado Hernández.