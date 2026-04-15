Muere un hombre de 73 años al sufrir un accidente con una máquina agrícola en Víznar (Granada)

GRANADA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 73 años de edad ha fallecido cuando manejaba una maquina agrícola y ha quedado atrapado en ella en una finca en Víznar, en la provincia de Granada, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El accidente se ha producido pasadas las 16,30 horas de la tarde cuando se atendió un aviso en el Teléfono de Emergencias 112 informando de que un hombre había quedado atrapado contra una valla mientras manejaba una mula mecánica.
Desde la sala coordinadora se alertó entonces a los bomberos de Granada, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que han confirma do el fallecimiento de la víctima.
Los bomberos rescataron al fallecido, un varón de 73 años de edad. Fuentes de Guardia Civil han informado de que el varón se encontraba realizando labores de labranza en una finca familiar.