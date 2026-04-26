Muere un hombre de 75 años atrapado en una máquina picadora en una finca de Porcuna (Jaén)

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PORCUNA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 75 años de edad ha fallecido este domingo tras quedar atrapado en una máquina picadora en una finca de la localidad jiennense de Porcuna.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el siniestro se ha producido en un terreno próximo a la carretera A-6052 en torno al kilómetro 23 sobre las 11,57 horas, cuando se ha recibido el aviso del suceso en la Sala Coordinadora 112.

Tal y como ha concretado el servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de Andújar y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quien ha certificado la defunción de la víctima en el lugar.

Asimismo, el Instituto Armado ha activado el protocolo judicial para investigar las circunstancias del suceso.