Muere un joven de 27 años tras caer por un barranco con un quad en Campillo de Arenas (Jaén)

Imagen de un quad. - 112 ANDALUCÍA

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años de edad ha fallecido este domingo al caer por un barranco en un quad en el término municipal de Campillo de Arenas (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota.

El accidente se ha producido esta mañana sobre las 8,20 horas, cuando un testigo presencial alertó al 112 de un quad caído por un barranco de unos dos metros de profundidad en la Cuesta Villares, al final del río, y el conductor no respondía.

Se alertó entonces a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos de Jaén. El médico en el lugar no pudo más que certificar el fallecimiento de un joven de 27 años de edad. Acto seguido, se activó el protocolo judicial.