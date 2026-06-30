Muere una mujer y otra persona resulta herida en una colisión entre una furgoneta y un turismo en Córdoba

Punto de la N-IVA donde ha ocurrido el accidente. - 112

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y otra persona ha resultado herida en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este martes en el término municipal de Córdoba, tras una colisión frontolateral entre una furgoneta y un turismo.

Según ha informado en una nota el servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía de la Junta, el siniestro se ha producido a las 18,10 horas en el kilómetro 394 de la carretera N-IVA. La sala coordinadora recibió a esa hora varios avisos que alertaban de una colisión entre una furgoneta y un turismo.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de Córdoba, ya que había atrapados en los vehículos implicados.

Como consecuencia del siniestro, una mujer, de la que no han trascendido más datos, ha fallecido en el lugar. Además, otra persona ha resultado herida y ha sido evacuada al hospital.