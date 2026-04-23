La muestra 'Ríos (Cruzar el Archivo Lorca)' acerca desde este viernes al público a la relación del poeta con el agua

En la exposición, más de 200 documentos, entre manuscritos, fotografías, pinturas y cartas, se despliegan a lo largo de seis secciones, siguiendo los rastros acuáticos de la obra lorquiana a lo largo de los años y en distintas ciudades. - CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes 24 de abril y hasta el 18 de octubre el Centro Federico García Lorca de Granada acoge la exposición 'Ríos (Cruzar el Archivo Lorca)', una muestra construida en torno a la relación del poeta granadino y el agua. Más de 200 documentos, entre manuscritos, fotografías, pinturas y cartas, se despliegan a lo largo de seis secciones, siguiendo los rastros acuáticos de la obra lorquiana a lo largo de los años y en ciudades como Madrid, Nueva York, La Habana, Granada, Buenos Aires y Montevideo.

Francisco Ramallo, comisario de la exposición, señala: "Hay un rumor acuático en el viaje vital de Lorca hacia una suerte de 'ciudad deseo'. Atraviesa los espacios del poeta, a veces es su propio cuerpo el que los experimenta. El agua, símbolo de comienzo desde los presocráticos, es indisociable del lugar de nacimiento de Lorca".

"El poeta da sus primeros pasos en un espacio 'besado de humedad', siendo consciente desde muy temprano de esa circulación acuática. El agua atraviesa su obra formando parte de un catálogo de imágenes de tránsito, que se engrosa mientras él camina junto a acequias y fuentes, cruza ríos o mares", añade.

La muestra es también una propuesta de reinterpretación del archivo, que crea "pasillos" o "corredores" a través de este para trascender la idea de almacenamiento o colección.

Los artistas contemporáneos Lucía Bayón, Javi Cruz-Andrés Izquierdo, Carlos Irijalba, Alex Reynolds y María Salgado han sido invitados a relacionar sus "archivos" con los documentos expuestos, originando piezas nuevas (esculturas, fotografías, dibujos, textos...) que acompañen a los documentos del legado, interpelando la obra lorquiana desde el presente.

"Como el río, el archivo es un conductor que transmite, canaliza y comunica diferentes agentes, permitiendo la circulación de información y posibilitando interacciones entre autores que trabajan en un contexto contemporáneo y el pasado próximo, a la vez que se entrecruzan con la experiencia del visitante", subraya Ramallo.

'Ríos (Cruzar el Archivo Lorca)' es una iniciativa de la Fundación Federico García Lorca y forma parte de la ambiciosa programación que el Centro despliega en 2026, año marcado por la conmemoración de los 90 años del asesinato del poeta.

A través de exposiciones, encuentros con escritores, música, artes escénicas y mediación, el programa de actividades busca ampliar y ensanchar el marco académico, simbólico y estético en torno a Federico García Lorca.