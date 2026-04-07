Mujeres afectadas por fallos del cribado: "Nos veremos delante de un juez y esperamos que se haga justicia"

Pancarta con los nombres de las afectadas con cancer de mama. A 7 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cristina Fernández, una de las 2.317 mujeres andaluzas afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama reconocidos por la Junta de Andalucía, ha asegurado este martes que "nos veremos delante de un juez y esperamos que se haga justicia". Cristina, junto con Anabel --la primera mujer que ha formalizado su reclamación patrimonial ante el juez por el silencio de la Junta tras seis meses de presentarla en el SAS--, no entienden "por qué tenemos que ir a juicio" cuando la Junta reconoció el error.

En declaraciones a los medios a las puertas de los juzgados en Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha calificado de "crueldad" la actitud de la Junta, a la que ha acusado de "obligar a las mujeres a arrastrarse por los juzgados". "No se merecen esto", ha sentenciado Claverol. Son 160 las reclamaciones "ya presentadas" porque entre abril y mayo cumplen seis meses desde que se formalizaran ante el SAS.

Anabel, entre lágrimas, ha reconocido que "no sé cómo voy a hacer frente a esto. Tuve que vender mi casa. No tengo dinero, pero estoy aquí por las que vendrán detrás mía". "No tengo cuerpo ni dinero", ha subrayado Anabel, que está en tratamiento tras tener que perder un pecho. Chelo Martínez, también llorando, ha revelado que enterró a su madre el pasado Jueves Santo, a la que tuvo que dejar en una residencia cuando empezó con su tratamiento por cáncer de mama, diagnosticado tarde por los fallos del cribado.

Tras estos testimonios, Amama ha pedido participar este domingo en las manifestaciones convocadas por Marea Blanca. "Tengas la idea que tengas, hay que defender la sanidad pública. Hay que intentar que esto se arregle, que no haya más catástrofes de estas características". "Los políticos no nos salvan la vida. Nos salva la vida la sanidad pública", ha sentenciado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que las reclamaciones al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "no son una novedad" en la Administración sanitaria y ha recalcado el "derecho" de las afectadas por los fallos del programa del cribado de cáncer de mama a llevar sus quejas ante los tribunales.

Así lo ha señalado Antonio Sanz en declaraciones a los medios con motivo de una visita a las obras en el hospital de Motril (Granada). El consejero de Sanidad ha insistido en que su prioridad como gestor sanitario es "trabajar por la salud de las mujeres" de manera que "no voy a matizar lo que es un derecho" de cualquier ciudadano, en alusión a las primeras denuncias que llevarán las afectadas ante los tribunales.