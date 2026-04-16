Nieto destaca la colaboración institucional como clave para frenar la despoblación en Los Pedroches y Torrecampo

El consejero de Justicia, Administración y Función Pública, José Antonio Nieto, en su visita a Los Pedroches. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración y Función Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar equipamientos y servicios públicos en el medio rural y, con ello, frenar la despoblación.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su visita a los ayuntamientos cordobeses de Torrecampo y Pedroche, donde ha mantenido encuentros con sus respectivos alcaldes. "En Andalucía no existe un problema generalizado de despoblación, pero sí hay comarcas de interior, como Los Pedroches, donde los municipios pierden población a un ritmo lento pero constante", ha señalado, según ha informado la Consejería en un comunicado.

En este contexto, Nieto ha recordado que la Estrategia frente al Desafío Demográfico 2023-2030 identifica 470 municipios de actuación preferente por su riesgo de despoblación, de los cuales 50 se encuentran en la provincia de Córdoba. Entre ellos, Torrecampo figura con un nivel de prioridad alta, mientras que Pedroche se sitúa en el nivel de prioridad media.