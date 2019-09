Nieto (PP-A) da por cerrado el asunto de la plaza pública de la hermana de Moreno: "Ya ha dado todas las explicaciones"

449903.1.644.368.20190824112934

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha dado por cerrado el asunto de la adjudicación de la plaza de directora de un conservatorio público en Málaga a María Dolores Moreno, hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegurando que el líder del Ejecutivo andaluz "ya ha dado todas las explicaciones que tenía que dar", después de que el PSOE-A haya pedido su comparecencia en el Parlamento.

En una entrevista con Europa Press, Nieto ha explicado que estamos ante un procedimiento "tasado, claro y transparente en el que una funcionaria con una trayectoria acreditada durante mucho tiempo ocupa un puesto de confianza". "Tan malo es que a una persona se la nombre por ser hermana del presidente de la Junta como que no se la pueda nombrar y se la castigue", ha opinado.

El dirigente 'popular' ha considerado "tremendamente injusto" que se le pueda arrebatar por ser quien es "la oportunidad de asumir un reto profesional muy positivo". Y es que, además, según ha resaltado, no ha oído a ninguna persona decir que no tenga méritos y cualificación.

"Las únicas pegas son que es la hermana del presidente de la Junta", ha subrayado Nieto, para quien "eso no vale, hay que mirar por encima de eso y entender que a los profesionales se les tiene que respetar". Así, ha defendido que ha logrado la plaza por ser "la persona idónea" y que lo que hay que hacer ahora que "valorar su gestión, que seguro será eficaz y competente".

Junto a ello, ha querido dejar claro que en este caso no es que exista una persona con más puntuación que la hermana del presidente. "Para este puesto no hay un baremo o una puntuación determinada, se trata de una comprobación de méritos para mostrar la cualificación y entre las personas que acrediten esa capacidad se hace un nombramiento en quien se tenga más confianza para desarrollar la actividad, como deja claro la propia identificación del puesto, de libre designación".

Según ha añadido, se trata de puestos que el PSOE-A "jamás baremó, nombró a quien consideró oportuno y nunca habría sido la hermana del hoy presidente de la Junta". "El PSOE-A actuaba dejando claro a quien se nombraba y qué afinidad tenían que tener esas personas sin más criterios", ha apostillado el dirigente del PP-A.

Finalmente, tras mostrarse convencido de que las acusaciones de los socialistas en este asunto no han dañado la imagen del presidente de la Junta, ha garantizado que no ha habido más que "el nombramiento de una persona que acredita su capacidad y su trayectoria profesional". "Y ya no hay más tema", ha zanjado.