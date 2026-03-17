Nueve detenidos en Córdoba acusados de controlar el monopolio del cultivo de marihuana y venta de cocaína al por mayor

Drogas y objetos intervenidos por la Policía Nacional en el marco de la Operación Fast. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de la Operación Fast, ha detenido a nueve presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes que controlaban el monopolio del cultivo de marihuana y la venta de cocaína al por mayor en Córdoba y alrededores. El juez ha acordado el ingreso en prisión para cuatro de ellos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación se inició a finales del año 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, hachís y armas a gran escala.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes han desentramado a la organización criminal, identificando los roles de jerarquía de cada uno de sus integrantes, quienes desempeñaban funciones de liderazgo y cómo se repartían las funciones dentro de la organización. Además, detectaron varios vehículos que eran utilizados para transportar grandes cantidades de cocaína y marihuana.

Al respecto, la organización controlaba el monopolio del cultivo de marihuana y de la venta de cocaína al por mayor en gran parte de la capital cordobesa y sus alrededores. Fruto de las gestiones de investigación, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que realizaban numerosos desplazamientos tanto dentro del territorio nacional como al extranjero, llegando incluso a adentrarse en Francia para la venta de estupefacientes a un precio más elevado.

En el mes de febrero, se llevó a cabo un dispositivo policial con el fin de interceptar a alguno de los vehículos utilizados por los investigados para el transporte y venta de la droga. Al intervenir los agentes, uno de los coches huyó a gran velocidad, a pesar de haberle dado el alto policial, siendo inmediatamente perseguido por varios coches de Policía Nacional dentro de la capital cordobesa, circulando incluso por zonas de acerado y llegando a embestir a diversos vehículos policiales, ocasionando daños tanto a otros usuarios de la vía como a los propios agentes.

Cuando los agentes interceptaron el vehículo, localizaron en su interior más de dos kilos de cocaína distribuidos en varios paquetes. Los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a los agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial.

SEIS ENTRADAS Y REGISTROS

En el curso de la investigación, la Policía Nacional ha llevado a cabo un total de cinco entradas y registros simultáneas, además de una posterior entrada en otra de las plantaciones regentadas por la organización criminal.

Además, los agentes detectaron que, tras las diversas entradas y registros practicadas, los miembros de la organización efectuaron movimientos de objetos de valor como piezas de oro y joyas, que desplazaban a otros lugares para evitar que la Policía Nacional las detectase.

Por todos estos hechos, se detuvo a otras siete personas a quienes se les atribuye la presunta autoría de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. En total, la Policía Nacional ha detenido a nueve personas, de las cuales cuatro han ingresado en prisión, quedando aún pendiente de detener otras personas implicadas en los hechos.

INSTRUCCIONES DESDE PRISIÓN

Cabe destacar que uno de los miembros de la organización se encontraba en prisión cumpliendo condena, desde donde se comunicaba con otra persona en el exterior para impartirle instrucciones y aportarle contactos para la venta y adquisición de las sustancias estupefacientes.

Entre lo intervenido durante la investigación y la práctica de las distintas gestiones, destacan más de dos gramos de cocaína, 1.900 plantas de marihuana en un total de cuatro plantaciones, 3,5 kilos de marihuana en cogollos dispuesta para su venta, 16 gramos de hachís, cuatro vehículos, una gran cantidad de joyas de alto valor económico y casi 900 euros en efectivo, entre otros efectos.