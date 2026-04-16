El Obispado de Córdoba cerró las cuentas de 2025 con 15,7 millones de ingresos y 13,1 de gastos

El obispo (centro), con los galardonados por Cáritas Diocesana con los premios a 'Entidades con Corazón'. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Córdoba cerró sus cuentas del pasado año 2025 con superávit, pures tuvo unos ingresos totales de 15.700.368 euros y unos gastos de 13.103.454 euros, mejorando además los ingresors del año 2024, cuando no llegaron a 12 millones, con algo más de 13 millones en gastos.

Según ha informado la Diócesis de Córdoba en una nota, estos datos económicos fueron dados a conocer ayer miércoles, por parte del ecónomo diocesano, José Luis Vidal, en el marco del acto 'Ver Iglesia 26', promovido por el Obispado y Cáritas Diocesana y en el que ésta última entregó sus premios a 'Entidades con Corazón', que han reconocido la ayuda de tres empresas cordobesas para desarrollar su labor caritativa. Pan 'El Vacar', Ximénez Group y Transcon han sido galardonadas en esta octava edición de los premios.

También se informó durante el acto de 'Ver Iglesia 26', presidido por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, sobre la actividad de la Diócesis en su dimensión asistencial, celebrativa y pastoral y se presentó la labor de la Fundación 'Renacer', una obra pía autónoma que atiende a personas con adicciones.

Por lo que se refiere a las cuentas de la Diócesis de Córdoba del pasado año, las causas del incremento registrado en los ingresos se han fundamentado, principalmente, "en una mayor aportación de los declarantes en sus declaraciones de IRPF, lo que ha conllevado a que la Diócesis de Córdoba haya recibido durante 2025 un importe de 6.595.854 euro".

En cuanto a los gastos, "han sido menos de los previstos por la demora en la ejecución de obras importantes de rehabilitación y construcción de templos y centros pastorales, lo que conllevará un mayor esfuerzo económico en el presente año 2026 y siguientes".

El resto de ingresos procede de tres fuentes de financiación. De instituciones diocesanas, de las que en 2025 la Diócesis recibió 3.308.685 euros; por ingresos patrimoniales y actividades propias del Obispado, con un total de 1.381.414 euros, y mediante ingresos excepcionales, que se contabilizaron 3.099.239 euros.

Los gastos de la Diócesis de Córdoba en 2025, que se destinaron a los fines propios de la Iglesia, se desglosan del siguiente modo: a actividades pastorales y asistenciales se destinaron 3.268.709 euros; la sustentación del clero supuso un gasto de 3.735.875 euros y el del personal seglar 1.191.627 euros; los gastos de funcionamiento y la conservación de edificios necesitaron de 3.330.066 euros, destacando dentro de este concepto los 2.618.176 euros destinados a amortización de préstamos bancarios, mientras que los programas de rehabilitación de templos y otros centros de actividad pastoral necesitaron inversiones por valor de 1.577.175 euros.

Los datos facilitados corresponden única y exclusivamente a la actividad propia del Obispado, ya que, según aclaró el ecónomo diocesana, ahora se desarrolla "el periodo de presentación de cuentas de las 232 parroquias y otras entidades diocesanas, por lo que dichos datos, en los que se muestra especialmente la aportación de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia, serán consolidados con los actuales, reflejando de ese modo la imagen fiel de todos los ingresos y gastos del año 2025 en todo el perímetro de la Diócesis".