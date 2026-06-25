La ONCE pone imagen y voz a las personas sordociegas para reclamar su inclusión y visibilidad en la sociedad

La ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera celebran en Sevilla uno de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas. - ONCE

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera han celebrado este jueves en Sevilla uno de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, una jornada destinada a visibilizar a un colectivo de más de 8.000 personas que necesita apoyos específicos para comunicarse, desplazarse, acceder a la información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

Para visibilizar la realidad de este colectivo un grupo de personas con sordoceguera han visitado la Nao Victoria y su Museo, donde han podido tocar diversos objetos y réplicas. Según ha informado la ONCE en una nota, se trata de una actividad que ha permitido acercar la sordoceguera a la ciudadanía desde una perspectiva práctica, cercana y participativa.

Antes de las dos visitas, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Fermín Navarro, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó, han presentado el cupón de la ONCE dedicado a las personas con sordoceguera.

Algunas de ellas, acompañadas por sus mediadores, han contado su experiencia en primera persona y cómo con apoyos especializados pueden comunicarse, orientarse, participar y desenvolverse con autonomía en su rutina diaria.

"Queremos llevar a la sociedad un mensaje de sensibilización, reconocimiento y compromiso con una realidad todavía poco conocida, pero profundamente vinculada a la accesibilidad universal, la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad", ha destacado Cristóbal Martínez.

En nombre del Gobierno andaluz, Pere Calbó ha subrayado la necesidad de concienciación a la sociedad sobre la realidad de las personas con sordoceguera para que puedan seguir desarrollando una vida normalizada.

"Sois personas únicas e irrepetibles, y hay que apoyaros con un nuevo impulso para mejorar vuestra visibilidad. La sociedad tiene que conoceros para favorecer una inclusión real y efectiva y que no sea solo una inclusión formal", ha expresado antes de visitar el Museo Nao Victoria y recorrieran el propio barco.

Asimismo, la ONCE ha destacado que esta propuesta forma parte de las distintas actividades impulsadas en cada comunidad autónoma, entre ellas talleres artísticos, exposiciones táctiles, convivencias, actividades culturales, experiencias sensoriales y acciones de sensibilización, que demuestran que la inclusión es posible.

La sordoceguera es una discapacidad única que combina la pérdida visual y auditiva, y que afecta de manera significativa a la comunicación, la movilidad, la autonomía personal y el acceso al entorno. Por ello, las personas sordociegas requieren recursos específicos y profesionales especializados que faciliten su participación social, según ha explicado la entidad.

En este ámbito, la Fundación ONCE para Personas con Sordoceguera desarrolla "una labor esencial" mediante la mediación, un apoyo que facilita la comunicación, la comprensión del entorno, la toma de decisiones y la participación en actividades educativas, sanitarias, laborales, administrativas, culturales y comunitarias.

En 2025, se alcanzó un récord histórico con 116.478 horas de mediación prestadas a personas con sordoceguera, la cifra más alta registrada hasta la fecha. "Este dato refleja el compromiso del Grupo Social ONCE con la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas y de sus familias", ha resaltado la organización.

Con esta programación de actos en toda España, la ONCE quiere recordar que las personas sordociegas tienen derecho a estar presentes, comunicarse, decidir, disfrutar de su entorno y participar plenamente en la sociedad. Para ello, resultan "imprescindibles" la mediación, los apoyos personalizados y una ciudadanía más informada y sensible ante sus necesidades.