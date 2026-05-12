Orange, Telefónica y Vodafone protagonizan el arranque de la novena edición del 5G Forum de Sevilla

La Chief Revenue Officer de Telefónica Tech, María Jesús Almazor (i); la Chief Network Officer de MasOrange, Mónica Sala (c); y la directora de Administraciones Públicas de Vodafone España, Teresa Llamas (d). - 5G FORUM

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las principales operadoras de telecomunicaciones con presencia en España --Orange, Telefónica y Vodafone-- protagonizaron este martes, 12 de mayo, el arranque de la novena edición del 5G Forum de Sevilla, donde coincidieron en precisar que el futuro de la conectividad pasa por la combinación de 5G Standalone, inteligencia artificial (IA), 'edge computing', ciberseguridad y redes inteligentes para transformar sectores estratégicos como la industria, las administraciones públicas, la sanidad o las infraestructuras críticas.

Según ha explicado la organización en una nota, el bloque inaugural del evento ha contado con la participación de la directora de Administraciones Públicas de Vodafone España, Teresa Llamas; la Chief Revenue Officer de Telefónica Tech, María Jesús Almazor; y Chief Network Officer de MasOrange, Mónica Sala, quienes compartieron la visión de sus respectivas compañías sobre la evolución del ecosistema digital y los nuevos retos tecnológicos.

Durante su intervención, Almazor ha asegurado que el sector tecnológico ha entrado en una nueva etapa en la que "hemos pasado de hablar de cobertura, despliegue, velocidad o latencia a hablar del valor que construimos sobre esa infraestructura tecnológica", defendiendo que "la tecnología, por sí sola, no tiene sentido si no genera impacto real en las empresas, las instituciones y la sociedad".

Además, la directiva de Telefónica ha incididoen el crecimiento exponencial de las amenazas digitales y lanzó "uno de los mensajes más contundentes de la jornada" al advertir de que "hoy los ciberataques ya están siendo ejecutados de forma automatizada por máquinas" y que "la ciberseguridad ha dejado de ser una póliza de seguro para convertirse en una licencia para operar".

En este contexto, ha defendido la necesidad de automatizar parte de la respuesta frente a las amenazas mediante IA y llamó a acelerar la adopción tecnológica en empresas e instituciones. "Si todavía no has empezado, empieza ya", ha agregado.

Por parte de Vodafone España, Llamas ha reivindicado el "papel estratégico" que desempeñan actualmente las redes avanzadas en la economía digital, asegurando que "la conectividad ya no es una commodity, sino que realmente se ha convertido en algo totalmente crítico".

Al hilo, la directiva ha destacado la apuesta de Vodafone por ámbitos como la ciberseguridad, el IoT y la IA, tecnologías sobre las que la operadora desarrolla proyectos reales para empresas y administraciones, desde agentes de IA para pymes hasta sistemas inteligentes de detección de incendios o ciberamenazas.

En esta línea, ha recalcado el valor diferencial de los operadores frente a los 'hyperscalers', gracias a elementos como la soberanía del dato, la baja latencia y la capacidad de ofrecer servicios integrales, advirtiendo que "las redes, si no son seguras, no podemos confiar en ellas".

Asimismo, ha reafirmado la "apuesta estratégica" de Vodafone por el 5G Stand Alone, una tecnología que permitirá desplegar redes privadas y servicios críticos en ámbitos como la industria, las emergencias o la sanidad.

Por su parte, Sala ha defendido durante el foro que "el 5G Standalone y el 5G Advanced ya son una realidad y pueden transformar de manera tangible los procesos y servicios de empresas y administraciones", reivindicando el papel de la operadora como "uno de los principales impulsores de la conectividad avanzada en España".

Así, la directiva ha reivindicado el potencial del 'network slicing', una tecnología que permitirá adaptar las redes a necesidades concretas y garantizar distintos niveles de calidad del servicio. "El 'network slicing' permite que una misma red pueda dividirse en múltiples redes virtuales adaptadas a necesidades específicas", ha señalado durante su intervención.

Asimismo, MasOrange puso el foco en la evolución hacia el 5G Advanced, definido como "el paso previo al 6G y una evolución muy significativa", concretando que "la Isla de la Cartuja de Sevilla fue la primera zona de Europa en contar con 5G Advanced".

También, ha subrayado la importancia de combinar redes terrestres y conectividad satelital para ampliar cobertura y resiliencia, defendiendo que "el satélite será el complemento perfecto de la cobertura terrestre", mientras que en el ámbito inversor ha apostillado que la compañía destinó "1.200 millones de euros principalmente al despliegue de infraestructuras 5G y fibra, así como al desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas", insistiendo en que "lo mejor todavía está por llegar" en la evolución de las futuras redes inteligentes.

En contexto, la "destacada participación" de las grandes operadoras en el 5G Forum se completó con diferentes intervenciones centradas en casos de uso reales, resiliencia de red, drones conectados y evolución del mercado 5G.

En el caso de Telefónica, la compañía presentó su nuevo servicio integral de drones conectados, 'Drone as a Service', una propuesta que combina 5G, IA, pilotaje remoto y gestión operativa avanzada para transformar sectores como la industria, las administraciones públicas o la logística.

Durante su presentación, la compañía realizó una demostración de uso real a través de una conexión con el Centro Nacional de Operaciones de Telefónica en Madrid, desde donde pilotos operaron en remoto un dron desplegado en Moguer (Huelva).

La responsable del servicio, Salomé Sarmiento, ha asegurado que "el verdadero reto no era la tecnología, sino conseguir escalar el servicio", destacando que "los drones ya no son solo cámaras en el aire, sino plataformas inteligentes capaces de detectar y actuar en tiempo real gracias a la IA y al 5G".

Asimismo, Telefónica mostró casos reales ya desplegados en prevención de incendios, seguridad perimetral y supervisión de infraestructuras, reivindicando que "lo que hace unos años parecía algo propio de la NASA, hoy lo hacemos desde Telefónica".

Por parte de Vodafone España, la operadora puso el foco en la "importancia estratégica" de la resiliencia de las infraestructuras de telecomunicaciones, defendiendo que "la conectividad es hoy lo que el petróleo fue en el siglo XX". La directora de Soluciones de Negocio de Administraciones Públicas, Nerea Míguez, ha explicado cómo su red fue reconocida como "la más resiliente" durante el apagón del pasado año gracias a la anticipación, los simulacros y el refuerzo de infraestructuras críticas.

Además, Vodafone España presentó avances en redes privadas 5G, 'edge computing' y conectividad satelital Direct-to-Cell, insistiendo en que "la resiliencia no se improvisa, se prepara". La compañía ha defendido la necesidad de adoptar modelos de seguridad 'Zero Trust' y entrenar escenarios de crisis para responder ante apagones, ciberataques o emergencias operativas.

El ecosistema de infraestructuras 5G y conectividad avanzada tuvo también un espacio destacado con la intervención del director de Ingeniería de Preventa de MasOrange, Javier Olveira, quien ha analizado la evolución del mercado en España, mientras que ha señalado que el sector ha pasado "de los pilotos y pruebas de concepto a la comercialización real de productos y servicios avanzados", poniendo el foco en ámbitos como defensa, industria, transporte ferroviario y emergencias.

Asimismo, ha defendido la importancia de "llevar el 5G allí donde ocurre el negocio", subrayando el valor estratégico de los despliegues 'indoor', las infraestructuras multioperador y las redes escalables para impulsar nuevas soluciones basadas en IA y servicios críticos.

La novena edición del 5G Forum se celebra del 12 al 15 de mayo en el Auditorio Cartuja --gestionado por Yventu--, en Sevilla TechPark, y reúne a operadoras, empresas tecnológicas, instituciones y expertos nacionales e internacionales para analizar el presente y futuro de la conectividad avanzada.