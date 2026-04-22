Organizan una visita guiada a los jardines de la Alhambra el 27 de abril con motivo del Día de los Jardines Históricos

Los jardines de la Alhambra. Visita por el Día europeo de los Jardines Históricos - PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

GRANADA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada organiza una visita guiada gratuita a los jardines de la Alhambra para celebrar el Día Europeo de los Jardines Históricos que con el lema 'Los jardines históricos construyen Europa' promueve la Ruta Europea de los Jardines Históricos, reconocida como Ruta Cultural del Consejo de Europa en 2020.

Los jardines históricos son un gran patrimonio que explica la identidad e historia y los intercambios mutuos que configuran la diversidad cultural. Forman parte de recuerdos, espacios mágicos de inspiración, lugares de encuentro, oasis en las ciudades... Son bienes que hoy se aprecian más que nunca.

Al celebrar el Día Europeo de los Jardines Históricos se fomenta el conocimiento y la valoración de los jardines históricos como parte de la memoria, historia y patrimonio europeo.

La Ruta Europea de los Jardines Históricos es una asociación sin ánimo de lucro formada por jardines históricos e instituciones europeas que comparten el interés común de proteger y promover el patrimonio de los jardines históricos contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios.

VISITAS

Los jardines de la Alhambra de Granada acogerán una visita guiada el día 27 de abril que recorrerá el Paseo de los Nogales, el Generalife, el Patio de la Acequia, el Paseo de las Adelfas, los Jardines de San Francisco, el Patio de los Arrayanes, el Patio de los Leones, la salida al Partal por la Rauda y el Paseo de las Torres.

La cita es a de 11 horas a 14 horas y estará guiada por el personal técnico del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife. El formulario de solicitud de inscripción para asistir a la visita se abrirá en la página web del Patronato este próximo jueves 23 de abril a las 12,00 horas.