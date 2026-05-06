Orquesta Ciudad de Granada presenta por primera vez en Granada y Sevilla 'El barbero de Sevilla' de Giovanni Paisiello

Archivo - La Orquesta Ciudad de Granada presenta por primera vez en Granada (8 de mayo en el auditorio Manuel de Falla) y Sevilla (domingo 10 de mayo en el Teatro de la Maestranza) la opera 'El barbero de Sevilla' en su versión de concierto. - ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA - Archivo

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Granada presenta por primera vez 'El barbero de Sevilla' de Giovanni Paisiello, una ópera cómica en cuatro actos estrenada en San Petersburgo en 1782 y posteriormente eclipsada por la versión de Gioachino Rossini. La ópera, en su versión de concierto, bajo la dirección de Lucas Macías, tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el auditorio Manuel de Falla de Granada, dentro de la temporada de abono de la OCG, y el domingo 10 de mayo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Basada en la comedia de Beaumarchais, la obra mantiene la intriga sevillana protagonizada por Rosina, el Conde Almaviva, Bartolo y Fígaro, con disfraces, cartas, falsas identidades y estrategias amorosas.

El reparto está integrado siete excepcionales solistas: Aitana Sanz como Rosina (soprano); Santiago Ballerini como el Conde de Almaviva (tenor); Pablo Ruiz como el doctor Bartolo (bajo); Dario Solari en el papel de Fígaro (barítono); Pietro Spagnoli como don Basilio (barítono); Luis Raspaqueso como Giovanetto y alcalde (tenor); y Andrés Merino, como Svegliato y notario (barítono). Todos ellos bajo la dirección de Lucas Macías en una recuperación que sitúa en Sevilla una pieza significativa de la genealogía operística de Fígaro.

El título de Paisiello, con libreto de Giuseppe Petrosellini basado en Le Barbier de Séville de Pierre Beaumarchais, fue estrenado el 26 de septiembre de 1782 en el Teatro Imperial de San Petersburgo. Su popularidad fue tal que, durante décadas, la obra se convirtió en una referencia casi intocable para los partidarios del compositor napolitano.

En la historia de la música, 'El barbero de Sevilla' se asocia casi inevitablemente al nombre de Rossini. Su versión de 1816, una de las óperas más representadas del repertorio actual, ha terminado por eclipsar otras aproximaciones al mismo argumento.

Sin embargo, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el Barbiere de Giovanni Paisiello fue el referente indiscutible en los escenarios europeos. Su recuperación actual permite redescubrir una ópera de gran calidad y, al mismo tiempo, comprender mejor el proceso de transformación de la ópera italiana en la Europa ilustrada.