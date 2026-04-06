Pablo Iglesias critica que el acuerdo de Por Andalucía dejará sin diputados a Podemos: "Hay mucha gente indignada"

Archivo - El dirigente de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de Podemos, exvicepresidente del Gobierno y exministro, Pablo Iglesias, ha avisado este lunes de que el acuerdo sobre la confluencia Por Andalucía dejará "sin diputados" a Podemos en el nuevo Parlamento andaluz que surja tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Durante sus manifestaciones en mesa de debate en RNE, recogidas por Europa Press, Iglesias se ha pronunciado así en relación con el hecho de que los partidos que integraban en un principio la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo --Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz-- llegaran a un acuerdo el viernes con Podemos y Alianza Verde para concurrir de forma conjunta, como ya ocurrió en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022.

"Desde luego, el acuerdo muy generoso con Podemos no es, porque no va a haber ningún diputado de Podemos en el próximo Parlamento andaluz", ha indicado Pablo Iglesias, quien ha insistido en que Podemos "difícilmente puede estar satisfecho con un acuerdo que no le da ninguna representación".

"Hay mucha gente de Podemos estos días que está indignada", ha añadido Pablo Iglesias, quien ha señalado, por ejemplo, que cuando Izquierda Unida "tenía dos diputados" en el Congreso, Podemos hizo un "acuerdo para que tuviera ocho".

"En fin, esto son cosas que ocurren en política", ha expresado el exdirigente de Podemos, quien ha manifestado que la candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero --quien ha valorado este lunes el acuerdo de Por Andalucía-- "no se ha dado cuenta de dos cosas que ha dicho que son muy importantes", como que cada vez que habla bien del candidato de Por Andalucía a la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, "mete votos en la urna para adelante Andalucía Andalucía".

Ha expuesto que la gente de izquierdas en Andalucía tiene "dos opciones", votar al PSOE o votar a una "opción de izquierdas que básicamente se diferencia del PSOE". En su opinión, "toda la relación de amor entre el PSOE y Maíllo" va a hacer que mucha gente "o se quede en su casa o meta votos a Adelante Andalucía, y eso es una lástima".

Asimismo, Pablo Iglesias ha criticado que Montero --quien ha descartado un pacto con el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar una hipotética entrada de Vox en el gobierno de la comunidad-- no haya dicho claramente que el PSOE-A "nunca votará a favor del PP a pesar de que eso evitara que estuviera Vox en el gobierno". Ha señalado que, con una "retórica brillante", Montero sólo se ha limitado a expresar que tienen "proyectos diferentes", con lo "fácil que es decir no".

Ha señalado que todas las encuestas que han salido hasta ahora dicen que lo que se juega en las elecciones andaluzas del 17 de mayo es que el PP "gobierne solo o que el PP gobierne con Vox".

A su juicio, si el PP-A no revalida la mayoría absoluta que tiene actualmente, se abrirá el debate de si hay que "favorecer gobiernos en minoría del Partido Popular para evitar que entre la ultraderecha y creo que ese debate estará presente en Andalucía y que María Jesús Montero lo habría podido cerrar hoy de manera mucho más clara y no lo ha cerrado".



