Paradela destaca la industria aeroespacial como sector "estratégico" para la economía andaluza

El consejero de Energia, Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en la II edición del New Space & Solutions en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado este miércoles el papel estratégico que juega la industria aeroespacial andaluza en el panorama del sector. El consejero ha asegurado que "Andalucía reúne las mejores condiciones para atraer inversiones y a empresas concretas del sector, y también para desempeñar un papel relevante en las aplicaciones downstream o los sistemas satelitales, uno de los campos con mayor crecimiento dentro de la economía del espacio".

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Paradela ha destacado que el sector aeroespacial representa casi el 14% del PIB industrial de Andalucía, con "cifras récord de facturación del entorno de 3.000 millones de euros y 15.500 empleos directos de importante cualificación".

En este sentido, el consejero ha subrayado que "una creación de empleo a un ritmo sostenido, tasas de doble dígito desde hace tres, cuatro años". Además, ha señalado que "Andalucía cuenta con condiciones y activos muy interesantes, tanto el sector en sí, con su base industrial en aeroespacial, logística avanzada, sistemas no tripulados y sistemas de emisión, como el ecosistema que componen centros de investigación y conocimiento, universidades con infraestructuras tecnológicas avanzadas y activos concretos estratégicos".

Entre estos activos, Paradela ha mencionado el Centro de Experimentación de Sistemas No Tripulados, CEU en Mazagón, "el gran centro tecnológico" Catec, Ctdex y la propia presencia que es una declaración de intenciones y una fortaleza, una fuente de autoridad "tremenda" para Andalucía y para España de la Agencia Espacial Española en Sevilla".

Por otra parte, el consejero ha añadido que "empresas tractoras claves" como Airbus, como Navantia, Santa Bárbara, Indra, Iturri, Aertec, Oesía, así como ejemplos de tecnologías duales hechas en Andalucía en materia de espacio (SolarMems o la empresa DHV) basada en Málaga, que desarrollan ambas sensores solares o paneles solares que van a satélites, "que se integran en satélites que también son de uso dual".

Por último, Paradela ha asegurado que "todo ello afianza el posicionamiento de Andalucía como actor clave en el desarrollo de proyectos espaciales de alto impacto". Además, ha felicitado al Grupo Medina por la organización de la segunda edición de New Space and Solutions, un evento que ha destacado por el incremento del número de patrocinadores y asistentes.