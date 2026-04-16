Paradela llama a "poner soluciones" para evitar un nuevo apagón tras el informe del Senado:"Hay que invertir más en red"

Archivo - El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, atiende a los medios. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha opinado este jueves que, más allá de las causas y responsabilidades que deban depurarse por el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado, "lo importante es hablar de soluciones para que situaciones de ese tipo no vuelvan a ocurrir".

Concretamente, ha apostado por "invertir más en red" y por el desarrollo de un marco regulatorio completo para el almacenamiento energético, cuestiones "esenciales" a su juicio para evitar un nuevo apagón.

Paradela se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas después de que este pasado miércoles el PP, con mayoría absoluta en el Senado, haya planteado sus conclusiones en la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, donde ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez; a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

El consejero de Industria, que ha participado en Granada en el 'GEODE Spring Seminar 2026', se ha mostrado partidario de identificar "causas y responsabilidades" en este asunto a través de los cauces existentes y que, incluso, ha augurado, "terminarán probablemente en el ámbito judicial".

No obstante, ha matizado que desde la responsabilidad que ostenta cree que lo que debe primar es trabajar en las medidas necesarias para evitar otro apagón, de modo que de "la crisis hagamos una oportunidad" para activar mejoras en esta materia.

Ha incidido en que en España tiene topada por ley las inversiones en infraestructura eléctrica, de modo que mientras aquí se invierte un 0,2 por ciento del PIB en otros países de nuestro entorno es "el doble y el triple".

"Una de las razones por las que se producen situaciones así es precisamente por sobrecarga de la infraestructura eléctrica. Hay que invertir más en red", ha sostenido.

Junto a ello, ha recordado que España todavía no tiene desarrollado un marco regulatorio completo para el almacenamiento energético, "otro factor importante para evitar que ocurran situaciones así", y llama a hacerlo, además de abordar otras cuestiones esenciales como las interconexiones.

"Así que siempre pongo el foco ahí en que, independientemente de que se terminen de clarificar las causas, que parece que los sucesivos informes lo que hacen es, no sé si aportar más claridad o más confusión al asunto, lo importante es que se trabajen los elementos que impidan una situación de ese tipo, que evidentemente fue algo verdaderamente notable" y de cuya magnitud "no había precedentes en todo el ámbito de la Unión Europea.