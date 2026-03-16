'Qué pare el Tren en Los Pedroches' pide apoyo a los alcaldes de la comarca cordobesa ante los problemas de la estación

Un tren AVE en la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Que pare el Tren en Los Pedroches' ha presentado a los alcaldes de dicha comarca del Norte de Córdoba representados en la Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches, el manifiesto que harán llegar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía en el que recogen "los problemas que afectan" a la Estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y "las soluciones que la ciudadanía propone".

Además, según ha informado la plataforma en una nota, 'Que pare el Tren en Los Pedroches' va a iniciar una recogida en todos los pueblos de la comarca, para apoyar dicho manifiesto y, para ello, ha pedido a los alcaldes "su colaboración, para que la recogida de firmas se efectúe en cada ayuntamiento, a fin de que los ciudadanos puedan hacerlo con facilidad".

Además, la plataforma ha entregado a los alcaldes el texto íntegro del manifiesto y les ha solicitado "su adhesión, para exigir a las dos administraciones, en el ámbito que a cada una le corresponda, el que, de una vez por todas, cumplan con lo que les competa y se ponga en valor la Estación".

Al Gobierno central, (Ministerio de Transportes) le demandan "la declaración como Obligación de Servicio Público (OSP), que aseguraría un número de trenes suficientes, horarios adecuados y tarifas accesibles para trabajadores, estudiantes, empresarios y ciudadanía, en general".

A la Junta de Andalucía y también a la Diputación de Córdoba les reclaman "una buena conexión de los pueblos de la comarca con la Estación, la circunvalación sur de Villanueva de Córdoba, que facilitaría la conexión con la estación, y la mejora de la A-421, que une Villanueva de Córdoba con la estación del AVE, Adamuz y Córdoba, crucial para el acceso rápido a las vías en momentos de evacuaciones".

En la reunión, igualmente, se ha pedido a los alcaldes que sumen "esfuerzos ante el Gobierno central (Ministerio, Adif, Renfe), Junta de Andalucía y Diputación, para que subsanen los problemas que la afectan y hagan de la Estación de Los Pedroches lo que desde hace tanto tiempo esperamos".