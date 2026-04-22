El Parlamento andaluz da hasta octubre de plazo para que los grupos rindan cuentas de su contabilidad de enero a junio

Votación en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha acordado que los grupos constituidos en la XII legislatura que finaliza con la convocatoria de las elecciones del 17 de mayo deberán presentar "las cuentas correspondientes" al periodo comprendido entre los días 1 de enero y 10 de junio de este año 2026 --víspera de la sesión constitutiva de la XIII legislatura--, así como justificar "la aplicación de las subvenciones concedidas, en los términos que establece la normativa parlamentaria", en dicho periodo de tiempo, "antes del 31 de octubre de 2026".

Así se recoge en un acuerdo de la mesa de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara en los periodos en los que ésta está disuelta, como ocurre actualmente tras la convocatoria de las elecciones del 17 de mayo--, adoptado el pasado 8 de abril y consultado por Europa Press tras su publicación en el boletín oficial del Parlamento.

De esta manera, este acuerdo se adopta en relación a la "contabilidad específica" que deben llevar los grupos parlamentarios respecto de "las subvenciones parlamentarias que reciban", y al hilo de la disolución del Parlamento acordada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando el pasado 23 de marzo anunció la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía.

El acuerdo detalla que el artículo 25 del Reglamento del Parlamento establece que la Cámara autonómica "pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, las subvenciones necesarias para cubrir sus gastos de funcionamiento".

"Los grupos parlamentarios estarán obligados a llevar una contabilidad específica de las subvenciones parlamentarias que reciban, que pondrán a disposición de la Mesa del Parlamento, a requerimiento de esta y, en todo caso, anualmente, antes del 1 de agosto del año siguiente al que la declaración se refiera", aclara también el Reglamento de la Cámara.

El régimen de las subvenciones a los grupos parlamentarios (RSGP), aprobado por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 15 de marzo de 2017, "establece que los grupos parlamentarios percibirán subvenciones hasta el día anterior al de constitución de la nueva Cámara", precisa el mismo acuerdo, que al respecto recuerda que el Parlamento que salga de las urnas del 17 de mayo se constituirá el 11 de junio de 2026, según aparece recogido en el Decreto del presidente 2/2026, de 23 de marzo, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones.

De esta manera, y en virtud de la reglamentación del Parlamento, los grupos disponen "hasta el día anterior de la constitución de la nueva Cámara" --es decir, en este caso, hasta el 10 de junio de 2026-- para "aplicar las subvenciones" que reciban.

De igual modo, la Mesa de la Diputación Permanente ha acordado que, "para evitar que la presentación de las cuentas y justificación de las subvenciones de los grupos parlamentarios de la XII legislatura que se cierra no se demore hasta el 1 de junio del año 2027", se establezca como fecha límite para ese trámite la de "antes del 31 de octubre de 2026".

Hasta ese día tienen por tanto de plazo "los grupos parlamentarios constituidos en la XII legislatura" para presentar "las cuentas correspondientes al período 1 de enero a 10 de junio de 2026, así como la justificación de la aplicación de las subvenciones concedidas, en los términos que establece la normativa parlamentaria", según recoge este acuerdo del pasado 8 de abril firmado por el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco.