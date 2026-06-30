El Parlamento andaluz necesitó más de una votación para investir presidente en 1994 con Chaves y 2015 con Susana Díaz

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz necesitó más de una votación para investir a la persona titular de la Presidencia de la Junta en el año 1994, cuando el candidato era Manuel Chaves, y en 2015, cuando la aspirante era la también socialista Susana Díaz.

De esta manera, en la historia del Parlamento andaluz existen dos precedentes de lo que ha ocurrido este martes, 30 de junio de 2026, cuando la primera votación a la que se ha sometido la candidatura del líder del PP-A, Juanma Moreno, a la investidura como presidente de la Junta se ha saldado sin éxito para el aspirante, que no ha obtenido la mayoría absoluta requerida para ser investido en primera votación.

De hecho, el candidato ha perdido la votación, que se ha saldado con 53 votos a favor de su candidatura --los correspondientes al Grupo Popular--, y 56 en contra, que es el resultado de la suma de los votos del PSOE-A (28), Vox (15), Adelante Andalucía (8) y Por Andalucía (5).

Ante este resultado, y siguiendo lo establecido por el Estatuto de Autonomía, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha convocado una segunda votación 48 horas después de la que se ha celebrado este martes, es decir, a partir de las 19,00 horas del jueves, 2 de julio, y en ese caso la confianza se entendería otorgada para Moreno si obtuviera mayoría simple en esa votación, es decir, más 'síes' que 'noes'.

El Estatuto de Autonomía aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría" en esa segunda votación, "se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

UN REPASO POR LAS VOTACIONES DE INVESTIDURA

Desde las primeras elecciones autonómicas andaluzas de 1982, en dos ocasiones anteriores a la de este año 2026 hubo que repetir más de una vez la votación para que el candidato propuesto fuera investido como presidente de la Junta, según consta en la documentación del Parlamento consultada por Europa Press.

Así ocurrió por primera vez en el año 1994, cuando el entonces candidato socialista a la reelección como presidente de la Junta, Manuel Chaves, necesitó de tres votaciones para ser investido, después de que el PSOE-A hubiera obtenido 45 escaños en las elecciones autonómicas celebradas el 12 de junio, diez menos de los que proporcionan mayoría absoluta.

Tras esa investidura dio comienzo la cuarta legislatura, conocida como la de la 'pinza' de PP e Izquierda Unida (IU) frente al Gobierno socialista de Manuel Chaves, que desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas que se celebraron el 3 de marzo de 1996, menos de dos años después de los comicios de 1994.

Hasta entonces, el Parlamento sólo había necesitado una votación para investir al presidente de la Junta por mayoría absoluta. Así sucedió el 15 de julio de 1982 con Rafael Escuredo y, en la misma primera legislatura, el 8 de marzo de 1984 para elegir a José Rodríguez de la Borbolla, que relevó al primero tras su dimisión.

En la segunda legislatura, el mismo José Rodríguez de la Borbolla fue investido como presidente de la Junta en la primera votación tras los comicios andaluces de 1986 celebrada el 25 de julio. Y así sucedió también en la tercera legislatura, cuando Manuel Chaves fue investido por primera vez en su trayectoria como presidente del Gobierno andaluz tras una votación celebrada el 24 de julio de 1990.

En la quinta legislatura, tras las referidas elecciones andaluzas del 3 de marzo de 1996 --que en aquella ocasión coincidieron con los comicios generales en los que ganó el PP que lideraba José María Aznar--, Manuel Chaves fue investido de nuevo como presidente de la Junta tras una sola votación que se llevó a cabo el 11 de abril de aquel año.

El mismo dirigente socialista resultó investido como presidente de la Junta en otras tres ocasiones posteriormente --en los años 2000, 2004 y 2008-- en primera votación, por mayoría absoluta, tras las elecciones autonómicas celebradas en esos años.

No obstante, Chaves no completó su sexto mandato como presidente de la Junta porque dimitió en abril de 2009, al año de iniciarse la VIII legislatura andaluza, para formar parte del Gobierno presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, del que fue vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial.

José Antonio Griñán fue quien sustituyó a Manuel Chaves como presidente de la Junta, para lo cual fue investido en primera votación el 22 de abril de 2009. Y, para un segundo mandato, el mismo dirigente socialista fue reelegido al frente del Gobierno andaluz de nuevo en primera votación en el Parlamento tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012; en concreto, el 3 de mayo de 2012, y gracias a un pacto de gobierno que el PSOE-A alcanzó con IU, toda vez que en dichos comicios ganó el PP-A que lideraba Javier Arenas con 50 escaños, tres más de los que lograron los socialistas.

Griñán no completó ese segundo mandato como presidente de la Junta, ya que dimitió en el año 2013 y fue sustituido por Susana Díaz, que fue investida en primera votación el 5 de septiembre de 2013.

CUATRO VOTACIONES PARA INVESTIR A SUSANA DÍAZ EN 2015

En 2015, en cambio, la entonces secretaria general del PSOE-A necesitó hasta de cuatro votaciones --el mayor número de votaciones para una investidura que se ha producido hasta ahora en el Parlamento andaluz-- para ser elegida presidenta de la Junta, toda vez que en tres de ellas no consiguió los votos necesarios para ello en función del resultado de las elecciones autonómicas que se celebraron el 22 de marzo de 2015.

En aquellos comicios, el PSOE-A fue la fuerza más votada con 1.411.755 votos que le proporcionaron 47 escaños, ocho menos de los 55 que otorgan mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

De esta manera, la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta en la décima legislatura fue posible merced al acuerdo que el PSOE-A acabó alcanzando con Ciudadanos (CS), partido que, de este modo, terminó votando a favor de la candidatura de la secretaria general del PSOE-A en la cuarta votación que para su investidura se celebró en el Parlamento entre los meses de mayo y junio de 2015.

Ya en enero de 2019, en la undécima legislatura, Juanma Moreno fue investido por primera vez como presidente de la Junta por mayoría absoluta en primera votación, ya que tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018 suscribió un pacto de gobierno con Ciudadanos y uno de investidura con Vox que le proporcionaron ese respaldo.

Y, finalmente, en la legislatura precedente a la actual --la duodécima de la autonomía andaluza--, los plazos para la investidura fueron mucho más breves, toda vez que el PP-A contaba con una mayoría absoluta de 58 escaños, de forma que el debate para la investidura de Juanma Moreno se celebró entre los días 20 y 21 de julio de 2022, apenas una semana después de la constitución del Parlamento de la XII legislatura, que se había producido el día 14.

De esta manera, sí existen precedentes de que se haya tenido que repetir una votación de investidura en el Parlamento andaluz a lo largo de su historia, pero no de que haya sido necesario convocar nuevas elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta.