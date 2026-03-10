El Parque de las Ciencias de Granada acoge la II Cumbre regional de Detectives Climáticos

Archivo - Imagen del El T-Rex del Parque de las Ciencias de Granada. (Foto de archivo). - PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA - Archivo

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parque de las Ciencias de Granada acoge el próximo jueves 12 de marzo la II Cumbre regional de Detectives Climáticos, una propuesta de la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de su oficina de recursos educativos española (Esero), ubicada en el museo.

La iniciativa que desafía a estudiantes de toda Europa, consiste en identificar un problema climático local e investigar las causas que lo provocan, así como las posibles soluciones para frenar su impacto.

De este modo, además de fomentar vocaciones científicas, se trabaja en la sensibilización del alumnado con la conservación y el cuidado del entorno.

Han sido ocho los equipos de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla preseleccionados a nivel andaluz y los que tendrán que defender, ante un jurado, sus proyectos para clasificarse y pasar a la cumbre nacional, donde participará un equipo por comunidad autónoma.

La ESA, cuenta con 22 oficinas Esero repartidas por Europa a través de las cuales gestiona su programa educativo para escolares, con el objetivo de fomentar el estudio de las materias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, necesarias para el estudio y avance espacial.

España cuenta desde 2017 con la oficina Esero Spain instalada en el Parque de las Ciencias, que colabora con la oficina Esero para poder llevar a cabo los objetivos de la Agencia Espacial Europea.

A día de hoy se constata una tendencia a la baja, respecto a los jóvenes que deciden cursar estudios y carreras relacionados con las disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Frente a estos datos la ESA dedica esfuerzos con el afán de invertir esta tendencia mediante un programa educativo dirigido a los estudiantes europeos, desde una edad temprana a través de su proyecto de Oficina Europea de Recursos Educativos Espaciales (Esero).