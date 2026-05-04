El Parque de las Familias de Granada, al 76 por ciento de ejecución, estará listo en junio

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, visita las obras al Parque de las Familias. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado este lunes las obras del Parque de las Familias para comprobar el avance de esta actuación, que se encuentra actualmente al 76 por ciento de ejecución y cuya finalización está prevista para la primera quincena de junio.

La actuación, con una inversión de 1.863.258,39 euros --financiada en un 80 por ciento por la Fundación Biodiversidad y en un 20 por con fondos municipales-- y una superficie superior a los 46.000 metros cuadrados en esta primera fase, permitirá crear un gran espacio verde con una amplia red de senderos peatonales accesibles, zonas de estancia con bancos, pérgolas y fuentes, así como gradas y plataformas adaptadas a la topografía del terreno.

El parque contará además con alumbrado público eficiente mediante 99 luminarias led y proyectores de suelo, así como con paneles solares instalados en pérgolas para el suministro energético de las instalaciones y un sistema de riego eficiente mediante goteo y aspersión que optimizará el uso del agua.

Asimismo, incorpora sistemas urbanos de drenaje sostenible que permiten recoger, filtrar e infiltrar el agua de lluvia, favoreciendo su aprovechamiento y contribuyendo a la recarga del subsuelo.

El ámbito, ubicado entre las calles Padre Marcelino Álvarez, Avenida de las Alpujarras y la calle Escritor Felipe Romero, junto a la circunvalación GR-30, permitirá transformar un espacio sin ordenación y en desuso en un gran parque lineal de carácter urbano y ambiental, concebido como un espacio de convivencia que favorece el ocio familiar y el contacto con la naturaleza, y que refuerza la infraestructura verde de la ciudad y su conexión con el entorno de la vega.

El diseño del parque combina una concepción urbana y natural, con senderos, zonas de pradera y una importante masa vegetal, y busca responder a una triple función: ofrecer un espacio de esparcimiento, actuar como barrera acústica frente a la circunvalación y mejorar la sostenibilidad mediante soluciones de drenaje y gestión eficiente del agua.

En esta primera fase se plantarán 678 árboles de distintas especies autóctonas y frutales, dentro de un conjunto que alcanzará cerca de 1.000 ejemplares cuando se complete la segunda fase del parque.

Esta masa arbolada generará zonas de sombra, mejorará el confort térmico y contribuirá a la biodiversidad urbana, además de reducir el impacto acústico del tráfico.

El parque incluirá zonas ajardinadas con vegetación arbustiva y herbácea, con una combinación de especies autóctonas, forestales y frutales adaptadas al clima de Granada, entre ellas algarrobos, encinas, nogales, olmos y acebuches.

En este sentido, la alcaldesa ha señalado la transformación de espacios en desuso en zonas de recreo y disfrute para los granadinos.

El desarrollo del Parque de las Familias se completará con una segunda fase, actualmente en fase de planificación, que permitirá ampliar el espacio en cerca de 20.000 metros cuadrados adicionales e incorporar más de 290 nuevos árboles, reforzando su carácter como gran parque urbano de referencia en la ciudad.

Esta ampliación incluirá nuevas áreas de juego infantil, zonas deportivas y espacios multifuncionales para el ocio y la convivencia, concebidos para dar respuesta a todos los grupos de edad.

De este modo, el parque alcanzará una superficie total superior a los 65.000 metros cuadrados a fin de consolidarse como un gran corredor verde junto a la circunvalación, conectado con la vega y el entorno urbano, y convertirse en uno de los principales espacios de esparcimiento para las familias en Granada.

Esta actuación se suma a otras intervenciones que el Ayuntamiento está impulsando en todos los barrios de la ciudad para crear nuevas zonas verdes, espacios de sombra y áreas de juego y convivencia para las familias, en el marco del Plan Municipal de Obras 2024-2027, que contempla una inversión superior a los 40 millones de euros en más de 60 actuaciones.