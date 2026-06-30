La patronal cordobesa de las residencias de mayores reclama "una financiación estable"

Un momento de la asamblea de la Asociación Cordobesa de Residencias y Centros de Día. - ACUED

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cordobesa de Residencias y Centros de Día (Acued) ha reclamado este martes "una financiación suficiente y estable, el reconocimiento de los profesionales y una mayor coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, para garantizar la atención a las personas dependientes".

Según ha informado Acued en una nota, la referida asociación empresarial ha planteado estas demandas durante su asamblea general ordinaria, durante la que se ha advertido que "el incremento de los costes salariales, la inflación y la mayor complejidad de las necesidades asistenciales han aumentado la presión" sobre las entidades del sector y, por este motivo, se ha defendido "un modelo de financiación que permita mantener la calidad de los servicios y asegurar la viabilidad de los centros".

En este sentido, la presidenta de Acued, Patrocinio Wals Foche, ha destacado que el sector de los cuidados ha venido prestando "un servicio esencial", a la par que "ha generado empleo estable y ha contribuido a la actividad económica y a la cohesión social de la provincia, precisando que "la atención adecuada a las personas dependientes ha requerido recursos, estabilidad y reconocimiento institucional y social".

Por otro lado, la "dificultad para incorporar y retener profesionales" ha constituido otro de los principales asuntos examinados, considerando Acued que es "necesario mejorar el reconocimiento laboral y social de las personas que trabajan en residencias y centros de día, así como favorecer unas condiciones que permitan atraer nuevos perfiles profesionales y reducir la rotación de las plantillas".

En materia sociosanitaria, Acued ha solicitado "el refuerzo de la coordinación entre las residencias, los centros de día y los servicios de salud", pues "las personas mayores que viven en centros residenciales deben recibir una atención sanitaria ágil y coordinada, en condiciones de igualdad respecto de quienes permanecen en sus domicilios".

La asamblea ha incluido una ponencia sobre inteligencia artificial (IA) en centros sociosanitarios, en la que se han expuesto distintas aplicaciones de la IA dirigidas a "automatizar tareas administrativas, mejorar la organización de los centros y facilitar que los profesionales dediquen más tiempo a la atención directa de las personas usuarias".