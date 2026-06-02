La PAU empieza este martes en Andalucía con "normalidad" y sin incidencias "reseñables"

Archivo - Imágenes de archivo de la PAU en Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha empezado este martes a las 8,30 horas con "normalidad" y sin incidencias "reseñables" para un total de 53.495 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior que hasta el próximo jueves realizarán los exámenes que les terminarán de abrir las puertas de un grado universitario. Este año, la PAU viene marcada por los controles "aleatorios" con detectores para evitar el uso de aparatos con Inteligencia Artificial para copiar.

Fuentes de la Universidad de Cádiz (UCA) han informado a Europa Press del inicio "con normalidad" del primero de los tres días de exámenes en las universidades andaluzas. De los inscritos en la PAU, 31.548 son mujeres (58,97%) y 21.947 son hombres (41,03%). Así, las matriculaciones formalizadas este curso suponen un 5,10% más con respecto a las inscripciones del pasado año, que sumaron 50.899, superando, además, el registro de 51.969 de 2024, que había sido el más numeroso hasta ahora.

Según ha explicado la Junta en una nota, la Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, con 12.262, lo que supone un 22,92% del total. Le siguen las de Málaga (UMA), con 9.581 (17,91%); la de Cádiz (UCA), con 7.629 (14,26%); la de Granada (UGR), con 7.373 (13,78%) y la de Córdoba (UCO), con 4.702 (8,79%). A continuación, se sitúan la de Almería (UAL), donde se evaluarán 4.075 alumnos, equivalentes al 7,62% del cómputo global; la de Jaén (UJA), con 3.508 (6,56%); la de Huelva (UHU), con 2.509 (4,69%); y la Pablo de Olavide (UPO), con 1.856 (3,47%).

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento, ha seleccionado 138 sedes en toda Andalucía entre facultades, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria para acoger a los alumnos de los 1.124 centros educativos convocados a la prueba.

De las 138 sedes dispuestas, 60 están repartidas por las capitales andaluzas y las 78 restantes se ubican en el resto de los municipios de las ocho provincias, además de Ceuta (1), Melilla (2) y siete ciudades marroquíes. Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 16 (cuatro en la capital y 12 en la provincia); la UCO, 20 (siete en la capital y 13 en la provincia); y la UGR, 33 (13 en la capital, diez en la provincia y diez en Ceuta, Melilla y las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas, Rabat y Larache).

Por su parte, la UHU ha dispuesto ocho sedes (cinco en la capital y tres en la provincia); la UJA, ocho (tres en la capital y cinco en la provincia), la UMA, 16 (siete en la capital y nueve en la provincia), la UPO, cuatro sedes en su campus, y la US, 24 (15 en la capital y nueve en la provincia).

Asimismo, la Consejería ha explicado que en esta convocatoria se continuará desplegando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en el que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas. Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

También se evaluará en todos los ejercicios de todas las materias la corrección ortográfica, gramatical y léxica, con el fin de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación. No obstante, ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las que no lo son.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8,30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8,00 horas para la citación.

Para el desarrollo equitativo de la PAU, las universidades públicas andaluzas en coordinación con la Junta han determinado que, para "articular de la manera más garantista posible" la celebración de la Selectividad en el Distrito Único Andaluz, van a llevarse a cabo "barridos selectivos" para la detección del uso de dispositivos electrónicos y de transmisión de datos durante la prueba, con especial incidencia en la IA.

Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los detectores se realizará "de acuerdo con las pautas recogidas en el documento 'Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26".

En este sentido, se indica que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica.

Los estudiantes podrán conocer los resultados el 11 de junio, el mismo día en el que también comenzará la entrega de solicitudes para estudiar enseñanzas de grado en el sistema público andaluz en la fase ordinaria, con plazo hasta el 22 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.