El PIB de Andalucía aumentó un 3,7% en 2024, dos décimas por encima de la media nacional

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SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía aumentó durante el año 2024 un 3,7%, según los datos de la Contabilidad Regional de España publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa de variación interanual sitúa a la comunidad autónoma dos décimas por encima de la media nacional, que se ha cifrado en un 3,5%.

De esta manera, el crecimiento medio del PIB en Andalucía ha alcanzado el 1%, mientras que el Producto Interior Bruto per cápita se ha situado en 24.542 euros, un 5,9% más en tasa interanual. Por otro lado, en cuanto a precios corrientes, el PIB a precios de mercado ha ascendido un 6,5% hasta los 212.359.142 euros.

Si se tiene en cuenta la comparativa autonómica, Región de Murcia y Canarias han liderado el incremento del PIB en 2024 con una tasa del 4,4% en ambos casos, seguidas de Illes Balears, con un 4,2%. Por encima de la media nacional también se han situado Cataluña y Andalucía (ambas con un 3,7%), así como la Comunidad de Madrid (3,6%).

Con un crecimiento idéntico al promedio de España se ha posicionado Castilla-La Mancha (3,5%).

Por su parte, otras siete comunidades han presentado incrementos inferiores a la media nacional como Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana (3,3%), La Rioja (3,2%), Aragón (3,1%), Principado de Asturias (3%) y Castilla y León (2,9%).

En la parte baja de la tabla, por detrás de Castilla y León, se han ubicado Extremadura (2,7%), País Vasco (2,6%) y Cantabria (2,5%). Los menores aumentos reales del PIB en todo el territorio nacional han correspondido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con tasas del 1,1% y 1,3%, respectivamente.