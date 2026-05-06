Pillado in fraganti cuando robaba cable de cobre del tendido de telefonía en la carretera N-340 en la Costa de Granada

Archivo - Imagen de archivo de un guardia civil ante una bobina industrial de cobre. - GUARDIA CIVIL DE LEÓN - Archivo

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de hurto de cobre del tendido aéreo de telefonía fija en la costa granadina, tras una actuación desarrollada por el Equipo ROCA de Motril que ha permitido esclarecer los hechos y recuperar parte del material sustraído.

La investigación se inició el pasado 6 de marzo, tras la denuncia interpuesta por la empresa de mantenimiento de líneas telefónicas, responsable del desmantelamiento de la línea entre los puntos kilométricos 322 y 326 de la carretera N-340.

La inspección técnica anterior al desmantelamiento permitió determinar la sustracción de 8.061 metros de cableado de distintas secciones y pares, con un peso estimado de 10.503 kilogramos de cobre.

Ante la entidad de los hechos, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Motril estableció un dispositivo específico de vigilancia y control sobre el tendido afectado, e intensificó la presencia preventiva en la zona y llevando a cabo labores de investigación orientadas a la identificación de los posibles autores.

Fruto de este dispositivo, el pasado 13 de abril los agentes detectaron un vehículo sospechoso estacionado en un apartadero de la N-340, comprobando su vinculación con hechos similares relacionados con la sustracción de cobre.

Tras una discreta vigilancia, los guardias civiles localizaron al propietario del vehículo en el paraje conocido como Barranco del Cambrón, en el término municipal de Salobreña, manipulando el cableado telefónico.

El individuo abandonó inicialmente el lugar a pie, si bien los agentes mantuvieron el seguimiento operativo, observando cómo regresaba posteriormente con su vehículo para proceder a la recogida del material sustraído.

Gracias a la actuación coordinada y eficaz del Equipo ROCA, se logró localizar el turismo a aproximadamente un kilómetro, así como tres rollos de cable de cobre ocultos entre la vegetación, además de herramientas específicas utilizadas para la comisión de este tipo de delitos.

La empresa denunciante reconoció sin ningún género de duda el cable recuperado como parte del tendido de Telefónica, identificando tanto sus características técnicas como el tramo concreto del que había sido sustraído.