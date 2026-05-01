Planas avisa que ahora "todos los partidos tienen cero votos" y llama a convencer a quienes votaron antes al PSOE

Silvia Mellado y Luis Planas (centro), junto a Rafi Crespín (3ª dcha.), junto miembros de la candidatura del PSOE por Córdoba para el 17M. - PSOE

CÓRDOBA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista cordobés Luis Planas, ha sido el encargado de cerrar el acto de arranque de campaña del PSOE en Córdoba para las elecciones andaluzas, donde ha subrayado el objetivo en este contexto electoral para los socilistas es "ganar y hacer presidenta a María Jesús Montero, para que haga una Andalucía de progreso", y ha avisado que ahora mismo "todos los partidos tienen cero votos, y de aquí al 17 de mayo" los socialistas deben "tener la determinación de convencer" a los que les "votaron antes".

En su intervención en Córdoba, donde ha compartido escenario con la cabeza de lista del PSOE por la provincia, Silvia Mellado, y con la secretaria general del partido en Córdoba, Rafi Crespín, ha trasladado que el objetivo, en el caso de Córdoba, es convencer a "los 60.000 jóvenes que votarán por primera vez", y también "a aquellos que, aún estando de acuerdo" con los socialistas, "no encuentran razones para escoger la papeleta del PSOE e ir a votar".

En este sentido, ha pedido el compromiso ciudadano con el avance social de Andalucía que, ha dicho, "es paralelo a la historia del PSOE" en dicha comunidad autónoma, afirmando que, para ello, "es más necesaria que nunca la defensa de los servicios públicos, que son competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía", en manos del PP desde hace ocho años, "y a los que el Gobierno de España ha financiado con 300.000 millones de euros más que en la época de Mariano Rajoy, pese a que en Andalucía no se nota".

Por ello, Planas ha pedido para Andalucía "el mismo liderazgo" dentro del país que el que "ahora tiene España en Europa", subrayando, tras recordar en su discurso a todos los presidentes socialistas de Andalucía, que España, "este primer trimestre, ha crecido el doble que Alemania, el triple que Italia y seis veces lo que ha crecido Francia".

A ello ha añadido que "hay empleo, más de 22 millones de afiliados, y desde el Gobierno central hemos fortalecido los servicios públicos, las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", evidenciando que "quien tira es la locomotora llamada España, alineados con Europa".

En este sentido, ha llamado a "reivindicar el peso específico de Andalucía en España, donde siempre" ha "tenido un papel que ahora se ha difuminado, para volver a conquistar el futuro", y ha referido que "cuando ha habido un cambio transformador en Andalucía, siempre ha sido de la mano del PSOE, con la sanidad y la educación por banderas".

Por último, ha resaltado que los socialistas son "gente de respeto democrático, y por desgracia eso en España no se da en todas las formaciones", comprometiendose Planas a "ayudar toda la campaña, con un proyecto que nos avanza al futuro, para transformar Andalucía, pero con los pies en la tierra. Será nuestra conexión con lo que estamos haciendo en España. Pido para ello que las urnas se llenen de papeletas con el puño y la rosa. Adelante".

"MORAL DE VICTORIA"

Por su parte e inmediatamente antes que Planas, ha intervenido la candidata numero uno del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado, quien ha señalado que "cuando el voto progresista se moviliza, Córdoba avanza", por lo que ha pedido acudir a la cita del 17 de mayo con "moral de victoria, con ilusión, con ganas y con esperanza para llenar las urnas de dignidad y futuro". Por eso, ha pedido hacer que la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "sea la presidenta que Andalucía merece y que los andaluces y andaluzas están esperando y necesitan".

Silvia Mellado ha recordado su experiencia en la gestión municipal como alcaldesa de Fuente Obejuna (Córdoba) durante tres mandatos consecutivos, con mayoría absoluta, empleando "una forma de hacer política sencilla", que consiste en "trabajar, escuchar y cumplir".

Por ello, ha defendido el municipalismo y la "política útil y cercana", que sirve para "saber que cuando falla la sanidad, cuando no hay transporte o cuando faltan oportunidades, la gente llama a la puerta de su ayuntamiento", razón por la que es consciente de "cuáles son los problemas reales de nuestra tierra".

Ello ha llevado a Silvia Mellado ha pedir "el cambio en el Gobierno andaluz", para "recuperar la sanidad pública que fue orgullo de esta tierra y que ha sido pisoteada por el PP, dejándola saturada, colapsada y a la cola de España. En Córdoba lo sabemos bien, con 82.000 cordobeses que esperan una operación, una prueba diagnóstica o una cita con el especialista", y donde "50 de los 77 municipios" de la provincia "no tienen pediatra".

La candidata del PSOE por Córdoba ha recordado que la provincia "no tiene nada que agradecerle en todos estos años" a Juanma Moreno (PP), "ni una gran inversión, ni una gran obra, frente a la apuesta decidida y con resultados visibles del Gobierno de España con Pedro Sánchez", pues "ahí están la Base Logística del Ejército de Tierra, el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir, el despegue del Aeropuerto, las inversiones en regadíos del Genil-Cabra, también contra la sequía y en la electrificación en el Norte de la provincia, o los más de 700 millones de euros llegados a la provincia en fondos europeos".

También ha citado "las revalorizaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el SMI, las becas, las pensiones o los decretos de escudo social, y el último por el tren de borrascas, que está repartiendo 2.800 millones en ayudas al campo andaluz", insistiendo, al final, en que "cuando gobierna el PSOE, Córdoba avanza", por lo que ha concluido pidiendo el voto para el PSOE con un "vamos Córdoba, vamos Andalucía, vamos a ganar".

"SERVICIOS PÚBLICOS ROBUSTOS"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, por su lado, ha destacado, al abrir el acto, ha pedido a los cordobeses que hagan de la cita con las urnas un "referéndum por la sanidad" y que la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, sea quien "recupere la Andalucía de los servicios públicos robustos y de calidad que todas y todos nos merecemos".

Para ello, Crespín ha asegurado que su partido se echará "a las calles estos 14 días" de campaña, "para convencer al 15% de indecisos que, según las encuestas, aún no han decidido su voto, y al más del 40% del voto oculto que arrojan los sondeos. Vamos a por todas cargados de razones para convencer a los indecisos y, sobre todo, contra la abstención, movilizando al electorado progresista, y estando con la gente en la calle, barrio a barrio y puerta a puerta, para convencerlos de la necesidad de un cambio real de modelo".

Crespín ha dicho estar "convencida" de que "es posible y está en nuestras manos desalojar de San Telmo las políticas privatizadoras y de demolición de los servicios públicos de Moreno y hacer presidenta a María Jesús Montero, para recuperar la Andalucía que queremos y merecemos, con la reconquista y restauración de la sanidad pública por bandera".

Finalmente, sobre el resultado que barajan las distintas encuestas para el 17M, Crespín ha afirmado que "la única encuesta que vale es la del 17 de mayo" y que los socialistas son "expertos en darle la vuelta a las encuestas". Por ello, ha pedido a los andaluces "la máxima movilización, porque se trata de una fecha decisiva y crucial para nuestra tierra en la que Andalucía se juega su futuro".

De este modo, la líder del PSOE cordobés ha concluido pidiendo el voto para el PSOE, asegurado que es necesario que "las urnas se llenen de progreso y de dignidad, y para eso hay que llenarlas de votos socialistas y que María Jesús Montero sea la próxima presidenta" de Andalucía.